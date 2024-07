La incógnita de la declaración de Begoña Gómez el 19J

¿Por que se ha suspendido la declaración de Begoña Gómez como investigada?

Porque su abogado se ha quejado de que desconoce una segunda denuncia contra la esposa del presidente del Gobierno, presentada por Hazte Oír tras la inicial de Manos Limpias, sobre la que el magistrado pretendía también interrogarla.

¿Qué supone el aplazamiento de la comparecencia?

El aplazamiento implica que el interrogatorio se retrasará dos semanas, hasta el próximo 19 de julio, pero para Begoña Gómez significa, sobre todo, que su declaración se producirá después de escuchar dos testimonios clave: el del rector de la Universidad Complutense, que ya compareció ayer (estaba citado tres horas después que la esposa del presidente del Gobierno) y, sobre todo, el del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien el juez Juan Carlos Peinado pretende interrogar el próximo día 15, cuatro días antes, por tanto, de que le llegue el turno a la investigada.

¿Está obligada a declarar el próximo día 19?

No. Y esa es la gran incógnita de cara a esa cita. Como investigada puede acogerse a su derecho a no declarar o a hacerlo únicamente a preguntas de su abogado o de las partes que considere oportuno. Además, al no comparecer como testigo no está obligada a decir la verdad.

¿Qué gana la defensa de Begoña Gómez con la suspensión?

Gana tiempo y munición procesal para abonar sus quejas sobre la indefinición del objeto del procedimiento. De hecho, su abogado no perdió la ocasión ayer de calificar de sorpresiva la pretensión del instructor de ampliar también el interrogatorio a la querella de Hazte Oír, lo que según el letrado refuerza sus quejas sobre la imposibilidad de conocer por qué hechos se investiga a Begoña Gómez después de que la Fiscalía Europea haya asumido las pesquisas sobre los contratos que Red.es adjudicó a Barrabés, y que fueron financiados con fondos comunitarios, y de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara la instrucción precisamente a esas adjudicaciones y no a la posible vinculación de la esposa de Sánchez con el rescate del Grupo Globalia.

¿A qué achacan las acusaciones populares la petición de suspensión?

Para la acción popular –que ejercen Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política de España–, la defensa de Begoña Gómez ha recurrido a una artimaña procesal para suspender el interrogatorio, lo que consideran un comportamiento de «mala fe». Según las acusaciones populares, agrupadas bajo la representación letrada de Vox (la primera que se personó en la causa), no resulta creíble que el letrado pretexte que no conocía esa segunda denuncia dado que se ha dado traslado a las partes de todo el procedimiento.

¿Había avisado el juez de que podía interrogarla sobre esa nueva querella?

No expresamente, pero en la resolución en la que recientemente precisó el objeto de la causa, tras referirse a los hechos relacionados en la denuncia inicial de Manos Limpias por la vinculación de Begoña Gómez con Barrabés «desde que su marido es presidente del Gobierno de España», aludió también a la posible investigación de hechos nuevos incluidos en la querella de Hazte Oír.

¿Por qué el abogado de Begoña Gómez no se dio por enterado o no reclamó la denuncia?

Porque Peinado no incluyó esa referencia a la querella en la parte dispositiva del auto, lo que le privaba de carácter ejecutivo a efectos procesales y abría una puerta a que la defensa de la investigada alegara indefensión si se le preguntaba en relación a ese asunto.