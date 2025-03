Interior confirma que hay 5.788 guardias civiles de baja, mientras "ignora" la cifra total de policías nacionales en esa situación

El pasado 28 de enero, el PP lanzó una batería de preguntas al Ejecutivo de Pedro Sánchez vinculadas, todas ellas, con la Policía Nacional y la Guardia Civil. En concreto, su interés iba dirigido a conocer el número de agentes de ambos cuerpos que se encuentran de baja médica en nuestro país, así como el catálogo de efectivos que hay en cada provincia, tanto en activo como en segunda actividad. Por otra parte, preguntaba al Gobierno por el número agresiones tanto físicas como verbales que han sufrido policías y guardias civiles desde 2019.

Una serie de cuestiones que obtuvieron respuesta el 5 de marzo y que ponen sobre la mesa datos tan relevantes como las 16.878 agresiones que sufrieron los agentes durante 2024. La cifra más alta desde que se recopilan datos estadísticos en este sentido y que provoca que la media mensual de atentados contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sitúe en los 1.406 delitos.

Llamativo es también el hecho de que, a fecha de 31 de enero de 2025, haya 5.788 guardias civiles de baja médica, mientras se desconoce el número de policías nacionales que se encuentran en la misma situación. Y es que esa respuesta concreta dista mucho de la ofrecida por el Ministerio del Interior para los agentes de la Policía Nacional: "En relación con la pregunta formulada, se informa que el Sistema Integrado de Gestión Policial no permite la explotación estadística de los datos para facilitarlos tal y como han sido solicitados. No obstante, se facilita el índice de absentismo (IA) que, a fecha 31 de diciembre 2023, fue de 12,95 días por funcionario. Los datos del año 2024 están en fase de elaboración". No sólo no aportan los datos concretos, sino que los que ofrecen no están al día.

Madrid: 455 agentes de baja médica

Si nos atenemos a la respuesta parlamentaria que el Ejecutivo ha dado sobre la Guardia Civil, desglosada por provincias, se extrae que Madrid es la más afectada, con 455 agentes de baja médica. Le siguen Sevilla (271), Valencia (265), Asturias (253) y Las Palmas (247). Y es precisamente en las islas, donde más se padece la crisis migratoria, donde se registran algunos de los índices más altos de baja laboral. Así, además de Las Palmas, hay que reseñar la alta incidencia en Santa Cruz de Tenerife (202) y Baleares (188).

Por otra parte, según los datos ofrecidos por el ministerio de Marlaska a otra de las preguntas del PP, el total de efectivos de la Policía Nacional disponibles en nuestro país hasta el 31 de diciembre de 2024 asciende a 85.906. Cifra que incluye efectivos en activo, en segunda actividad con destino y alumnos en prácticas. Por provincias, Madrid es la que cuenta con más policías nacionales (14.004) frente los 4.316 de Valencia, los 3.788 de Málaga o los 3.106 de Sevilla. Por contra, la que menos policías tiene es Teruel, con 132, seguida de Cuenca (144), Soria (161) y Ávila (170).

En el caso de los guardias civiles, el número de efectivos disponibles en toda España es de 66.275, contando con aquellos que se encuentran en activo, como alumno en prácticas o de reserva ocupado. Madrid, de nuevo, es la provincia con mayor número de agentes disponibles (7.756), seguida de Valencia, con 3.790, y Sevilla, con 3.251. Mientras, la provincia que menos guardias civiles tiene es Lleida, con 379, seguida de Girona (465), Álava (503) y Palencia (652).