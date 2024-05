Investigados dos mandos de Regulares de Ceuta por "abuso de autoridad" con un transexual

El titular del Juzgado Togado Militar Central número 1 ha citado a declarar como investigados a dos mandos, un coronel (ya sin mando) y un capitán, del Grupo de Regulares de Ceuta por un presunto delito de abuso de autoridad previsto y penado en el artículo 48 del Código Penal Militar. Otros dos capitanes han sido citados como testigos en la causa incoada por una militar.

El juez atendió a principios de año una propuesta de la Fiscalía militar que vio procedente dar el primer paso con el coronel y practicar nuevas diligencias “con la finalidad de esclarecer la naturaleza de los hechos” denunciados en octubre por una soldado (ya fuera del Ejército) que estaba bajo su mando cuando habría sido víctima de presuntos actos de discriminación grave por razón de sexo y orientación sexual, informa El Faro de Ceuta".

La denunciante se incorporó a Regulares en la primavera de 2021 y en julio de ese mismo año sufrió un grave accidente al intentar superar una escala de cuerda en la Pista de Aplicaciones de El Jaral. Allí se precipitó al suelo desde 6 metros de altura, un suceso que la dejó un tiempo en situación de incapacidad temporal en servicio activo no destinable y cuyas consecuencias psicológicas Defensa ha querido considerar “trastorno común no profesional”.

De acuerdo con la denuncia, antes de su incorporación al Grupo el capitán reunió “a toda la compañía” para advertir “a todos sus componentes” de que “se iba a incorporar un nuevo miembro transexual” a pesar de que hacía ya aproximadamente diez años que la soldado figuraba con su identidad femenina.

“No sabe esta parte si, como fruto de las manifestaciones del capitán en el sentido de señalar abiertamente que se trataba de una persona que ha cambiado del sexo llevando en la Unidad poco más de dos meses destinada, se produjo el accidente que ha provocado su actual insuficiencia”, añade.

Sobre la actuación del coronel recoge las alusiones que este hizo a su condición sexual durante una entrevista concertada para conocer su estado de salud pero que, a juicio de los abogados de la militar, se reveló “un particular acto de acoso disfrazado”.

En ese encuentro el coronel le trasladó su frustración porque un capitán, no el denunciado, le había dicho que iba a ser “la transexual mejor militar de España” y había acabado solicitando asesoramiento letrado para comunicarse con el estamento militar. “Esas palabras también se podrían dejar a un lado, que hace más de 10 años que no se remueve eso y aquí a voz de pronto ha salido de la nada”, rogó la joven al escuchar a su superior aludir a su condición sexual. “Yo como hombre a lo mejor no tengo tus sentimientos ni tu sensibilidad, pero digo pues bueno, de puta madre”, le replicó el mando.

La denuncia indica que “el ilustrísimo señor coronel podía ser jefe de la Unidad, pero no era su misión entender la orientación sexual de la soldado y mucho menos manifestarlo”.