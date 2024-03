Irene Montero carga contra Díaz y un Gobierno en que "solamente manda Pedro Sánchez"

La cabeza de lista de Podemos en las europeas del próximo 9 de junio, Irene Montero, ha defendido que en el actual Gobierno de coalición de Podemos y Sumar "solamente manda Pedro Sánchez", en una clara y nueva crítica a la nula capacidad política que les atribuye a los de Yolanda Díaz dentro del Ejecutivo.

Así, la que fuera ministra de Igualdad durante el anterior Gobierno conjunto de socialistas y los morados ha señalado críticamente que el presidente del Gobierno se limite a jugar al "y tu más" con el PP a cuenta del escándalo por la corrupción del "caso Koldo" en el seno de un Ministerio socialista y los Gobiernos de Canarias y Baleares que presidían y la polémica por los ataques a la presidenta Díaz Ayuso a cuenta de supuestos delitos fiscales de su actual pareja, el empresario Alberto González Amador.

Para la presidenta madrileña también ha tenido duras palabras Irene Montero, a quien consideró la "mejor representación" de un partido, el PP, al que ha acusado de solo saber "robar" cuando dirige instituciones. Llegando a decir de ella que "cuando la pillan, coge la actitud de 'sujétame el cubata' y decide amenazar", en referencia la polémica por los mensajes enviados por el jefe de gabiente de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a un periodista.

La dirigente de Podemos fue un paso más allá en sus palabras contra el Gobierno y dijo de sus antiguos socios gubernamentales y ex compañeros ahora separados en Sumar que con ellos no existe "capacidad de transformación"en el país. Una realidad que, ha confesado, no le gusta.

Los de Belarra insisten a través de su dirigente más conocida en que Sánchez y Díaz no gobiernan, solo hablan de la amnistía y de corrupción, pero no "de vivienda, que es la principal fuente de desigualdad, derechos feministas o servicios públicos", que es lo que ella ha señalado como importante a la hora de legislar.

Asimismo, ha vuelto a abordar su salida del Gobierno de coalición de izquierdas para reprochar al PSOE "haber permitido"su expulsión del poder "cuando nos necesitamos todos".