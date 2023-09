Irene Montero defiende la ley del solo "sí es sí": "Lo fácil habría sido descargar en el PSOE la responsabilidad del marco penal"

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha vuelto a reivindicar la ley "solo sí es sí"y ha defendido que no se pusiera de perfil ante la reacción "machista" tras su aplicación. Considera que lo fácil hubiera sido descargar en el PSOE la responsabilidad de la confección del marco penal, dado que todas las revisiones del Código Penal salen del Ministerio de Justicia, pero que en Podemos no son así porque están convencidos de que la "ley no es el problema".

Así lo ha trasladado durante el acto '"Con vosotras, Podemos" organizado por la formación morada para marcar su nueva hoja de ruta, que ha congregado a numerosas personas en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes y donde la secretaria general de Podemos Ione Belarra ha exigido que Irene Montero vuelva a ser ministra de Igualdad."Hubiera sido más fácil cuando empezó la reacción machista y la ofensiva de los sectores más reaccionarios del Estado contra la ley 'sólo sí es sí' decir... Miren, sí, la ley tiene un error, un error garrafal que como todo el mundo sabe ha cometido el Ministerio de Justicia que es del PSOE, porque en este país todas las reformas del Código Penal las define el Ministerio de Justicia", apuntó.

Ante lo que consideró el intento de tumbar los avances más importantes de la legislatura como su ley "estrella", Montero apuntó que las mujeres del país lo único que no les hubieran perdonado "es ponerse de perfil" cuando llega la "ofensiva machista". "No creo que el problema esté en la ley". La ministra de Igualdad en funciones ha aprovechado la polémica del beso que le propinó el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso para defender que su polémica norma es buena.

Remarcó que ha habido un debate social sobre el "consentimiento" que se ha "saldado con las campeonas" de la selección española de fútbol diciendo que "sé acabó".Y ese debate, ha insistido Montero, es un debate en el ámbito judicial y "por eso la mayoría de los tribunales aplican bien la ley 'solo sí es sí' y hay algunos que han querido no aplicarla bien". Sin embargo la legislación de dicha norma fue tan perniciosa que tuvo que ser modificada sin poder evitar que se hayan llevado a cabo más de 1.100 rebajas de pena a agresores sexuales y pederastas.

Montero defendió que España es un "país feminista que quiere vidas libres de violencias" y por eso el feminismo desde la acción institucional y de gobierno "no puede ser una nota al pie" ni un "complemente que se quita en campaña y se pone para formar el gobierno.

En línea con su compañera de filas, la secretaria general del partido, Ione Belarra ha subrayado que llevar las transformaciones feministas es esencial y que así lo han visto claro con el caso Rubiales y también con la rebaja de la pena a uno de los condenados del caso de 'La Manada'. -Cabe recordar que la norma defectuosa que crearon trataba de evitar lo que denominaron volver al "Código Penal de La Manada"-en referencia al de 1995-; sin embargo, la Ley del "sólo sí es sí" ha provocado que uno de los condenados de La Manada haya visto rebajada su pena en los últimos días.