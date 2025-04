El PP ironiza con las amenazas de Junts a Pedro Sánchez: "Bla, bla, bla"

El PP no ha tardado en reaccionar a la última amenaza lanzada por Junts a Pedro Sánchez: lejos de darle credibilidad, ha ironizado. "Bla, bla, bla", ha contestado la dirigente del PP Ester Muñoz como reacción al ultimátum dado por Jordi Turull al Gobierno de que si no cumplen con los compromisos antes de verano, dejarán de darle apoyo. Lo cierto es que Junts ha dado ya dos ultimátum en los últimos meses y eso puede acabar generando desgaste al partido de Carles Puigdemont si finalmente no acaba cumpliendo con su palabra dada.

En este sentido, todavía sigue muy reciente la cuestión de confianza que presentó Junts contra Sánchez en diciembre y que se iba a votar en febrero, pero que finalmente quedó en agua de borrajas porque los posconvergentes se echaron atrás. En concreto, el partido de Puigdemont se echó atrás porque lo pidió el mediador internacional, quien reclamó dar una oportunidad y tiempo al Gobierno para que cumpliera con los compromisos de la investidura.

Y ahora Junts vuelve a la carga dando como plazo finales de mayo o principio de junio para que el Gobierno cumpla con los acuerdos. Los posconvergentes tienen la mirada puesta en la amnistía (la aplicación efectiva y una reunión Sánchez-Puigdemont), en la oficialidad del catalán en Europa, en el avance del "reconocimiento nacional" con la autodeterminación, en el traspaso de competencias (inmigración y financiación, sobre todo) y en la ejecución de las inversiones comprometidas por el Estado en Cataluña.

Los populares han pasado a la desconfianza con Junts ya que creen que los posconvergentes nunca se van a atrever a dejar caer a Sánchez porque son conscientes de que pese a los incumplimientos del líder socialista, es quien más cesiones va a poder hacer. Ya se ha demostrado con la amnistía y ahora con el traspaso de las competencias en inmigración.