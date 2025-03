La izquierda busca huir de la sombra de Errejón y Monedero en el 8M

La izquierda tratará de huir este 8-M, Día Internacional de la Mujer, de la sombra del "caso Errejón" y del "caso Monedero", que ha dejado a Sumar y Podemos desnudos de su discurso feminista. Ambos casos siguen pesando en el imaginario colectivo y genera el rechazo total de la izquierda, lo cual impacta de lleno en las dos formaciones.

Se cumplen cinco meses desde que explotara el ya conocido como "caso Errejón" después de que la periodista Cristina Fallarás comenzara a publicar en sus redes sociales denuncias anónimas por acoso sexual contra el entonces portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. Poco después, la actriz Elisa Mouliaá le denunciaría ante la Policía Nacional por agresión sexual en 2021. El caso sería un duro golpe para los partidos que conforman Sumar, bajo sospecha por su actuación tardía.

Ahora, un nuevo caso de presunto acoso sexual vuelve a amenazar a la izquierda. Denuncias contra el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ponen en duda la tolerancia del partido morado con los hechos que se denuncian. El partido, conocedor de denuncias contra él, dejó parada la investigación interna abierta alegando que la víctima no deseaba continuar. Un relato que se contradice con el testimonio de la víctima, que confiesa a Eldiario.es que no fue contactada nunca más. Además, el partido mantuvo en los principales chats al cofundador y le siguió invitando a actos. El partido, con Ione Belarra e Irene Montero a la cabeza, defienden su actuación y aseguran que lo volverían a hacer igual, a pesar de que no continuaron con las investigaciones ni tampoco las denunciaron en público.

Dos casos que suceden antes de la celebración de la manifestación 8-M. Una efeméride sobre la que Podemos y Sumar buscan distanciarse de los casos que les acechan. Irene Montero, exministra de Igualdad, ha convocado un acto "contra la violencia patriarcal" en el Parlamento Europeo para los próximos 5 y 6 de marzo. Todo en un momento en el la figura del principal altavoz feminista del partido está cuestionada también por su actuación ante el "caso Monedero".

Sumar, por su parte, ha recuperado una de sus inciativas estrella, que también anunciaron el año pasado. La inclusión en la Constitución del derecho al aborto. El partido de la vicepresidenta ha presentado la proposición de reforma en el Congreso con el objetivo de convencer al PSOE de que se sume y blindar el aborto en la Carta Magna.