J. M. Sánchez Cabrera: "Mi referente es ser Coalición Canaria para Ávila"

Militó en las Nuevas Generaciones del PP, fue presidente de la diputación hasta que una moción de censura le desbancó del cargo. Antes de la política trabajó como empleado de banca. Decidió presentarse a alcalde con un partido creado en solo cuatro meses –Por Ávila–cuando Génova le comunicó que no era su candidato. Y ganó con once concejales, casi doblando a la candidatura del PP.

–¿Esperaba el resultado?

–Aspirábamos a ser la fuerza más votada, pero nunca pensamos en un resultado tan abultado. Todas las personas que han participado en esta candidatura son personas muy conocidas y muy queridas por Ávila. El proyecto que tenemos para la ciudad es realista y creíble, y ha sido redactado por la ciudadanía.

–¿Por qué se presentó con otras siglas?

–Durante 18 años he intentado cambiar el PP de Ávila para cambiar Ávila, pero no pudo ser. El proyecto con el que concurrían los populares era continuista y no nos podemos permitir eso porque Ávila está en una situación donde no hay oportunidades para los jóvenes. Debíamos recurrir a un modelo diferente, con perspectiva de futuro para los jóvenes y las empresas. Por eso decidí apostar por un partido que solo defienda los intereses de los abulenses.

–¿Cuál es su modelo?

–De apuesta clara por la combinación del modelo industrial y del turístico. Creemos que no es incompatible. No se puede renunciar a la industria, en una provincia al lado de Madrid. El PP ha renunciado a ese modelo y ha llevado a que la tasa de paro sea superior a la media de España. Debemos trabajar por conseguir oportunidades.

–Le faltan dos concejales para la mayoría absoluta. ¿Con quién va a pactar y cuáles son sus líneas rojas?

–Apostamos por trabajar con todas las fuerzas políticas que han obtenido representación: PP, PSOE, Cs y Por Ávila. Creemos que es irrenunciable por parte de cualquier formación política apostar por un modelo industrial que genere empleo. Vamos a concurrir al Pleno de investidura solo con los apoyos de Por Ávila, vamos a gobernar como la lista más votada. Y a posteriori, trabajaremos por que haya unanimidad en todos aquellos acuerdos que se presenten. Consideramos importante que haya el mayor consenso posible.

–¿Algún otro partido trató de tentarle con sus siglas?

–El propio PP me ofreció continuar asumiendo otro tipo de responsabilidades. Y sí, hubo otros que me llamaron y me ofrecieron poder participar y liderar esas candidaturas municipales desde otras siglas. Muy agradecido de que pensaran en mí. Pero fuera del proyecto del PP, el mejor es Por Ávila, un proyecto independiente, cuyo referente es Coalición Canaria, donde lo que priman son los intereses de los abulenses y eso nos da plena libertad para no tener que rendirnos a ningún tipo de pleitesía de ejecutiva nacional, ni regional. Nosotros mismos tomamos las decisiones que afectan a los abulenses; si se toman en Madrid, probablemente estén equivocadas.

–¿Cuál es su referente?

–Siempre admiré a Suárez por su capacidad de diálogo y su altura de miras. Trabajó por conseguir que todos los españoles nos entendiéramos. La concordia fue posible y todos le tenemos que estar agradecidos por contar con esta democracia parlamentaria.

–Que Suárez Yllana esté de diputado en el Congreso, ¿le hizo plantearse el quedarse?

–No. Todos mis respetos a Suárez. Ama mucho a Ávila y siempre será bien venido aquí. Respeto que esté participando desde la primera línea. Pero mi momento en el partido había finalizado y podía aportar poco para el PP y los abulenses desde ahí.

–¿Pablo Casado le llamó?

–No he tenido la oportunidad de hablar con él desde navidades. No pude preguntarle por qué habían cambiado de modelo y por qué me quitaban de candidato. Creo que el PP se equivocó en las listas en muchos lugares.

–¿Es de los que se encomienda a Santa Teresa?

–Soy muy devoto. Le pido –y le pedí cuando era presidente de la diputación– que me dé la capacidad de ser justo y mire a los intereses generales por encima de los personales.

–¿Será un alcalde «influencer»?

–Llevo personalmente mis cuentas Twitter, Facebook... Quiero abrir el ayuntamiento a todos los abulenses.

–¿Qué le dice su familia?

–Que gana Ávila y pierden ellos.

–¿Cómo le ha explicado a su hijo Manuel, de casi 5 años, a lo que se va a dedicar?

–Me preguntó si ser alcalde es como ser un padre con Ávila. Le dije que algo así.