El fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Tetuán ha ordenado el procesamiento de cinco personas implicadas en una red clandestina de viajes en parapente. La organización operaba desde la cima de Belyounech, como punto de partida para inmigrantes de diversas nacionalidades con destino a Ceuta. Sin medidas de seguridad, la actividad suponía una amenaza directa para la vida de los implicados.

Según Al Akhbar, las autoridades han decidido detener a uno de los sospechosos, quien se cree que es el jefe de la operación de fabricación y venta de paracaídas a inmigrantes, además de coordinar los vuelos. Los demás implicados han sido puestos en libertad bajo fianza, pero siguen sujetos a la ley.

La Gendarmería Real de Fnideq (Castillejos) detuvo yambién a cinco migrantes de diversas nacionalidades africanas durante su intento de pasar a Ceuta. También se incautó el equipo utilizado. Se ha reforzado la seguridad en las carreteras de acceso a la zona para evitar cualquier intento de utilizar parapentes para cruzar la frontera hacia Ceuta.