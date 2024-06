Los jueces avisan a Sánchez: ven un "atropello" despojar al CGPJ de los nombramientos

La principal asociación judicial consideran "inaceptable" y un "auténtico atropello" que el Gobierno se plantee arrebatar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ las facultades de nombramientos judiciales si el PP no se aviene a renovar el Consejo, que lleva más de cinco años en funciones, antes de final de mes.

En un comunicado, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) muestra su "profundo rechazo y preocupación" porque Pedro Sánchez se abra a esta posibilidad para hacer esos nombramientos más "transparentes" y "objetivos" y alejar así del CGPJ lo que denomina "el incentivo perverso" (la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia) que, según el presidente, hace que el PP se niegue a cerrar la renovación del órgano de gobierno de los jueces porque "quiere seguir controlando esos nombramientos".

"Llevamos meses reclamando la urgente renovación del CGPJ ante una situación que resulta ya insostenible, debiendo abordarse inmediatamente después la reforma de la LOPJ para que seamos los jueces los que elijamos a los vocales judiciales", recuerda la APM.

Sin embargo, señala, "la propuesta de Pedro Sánchez de privar al CGPJ de la facultad de

hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional" que, asegura la asociación judicial que preside la magistrada María Jesús del Barco, "se suma a los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país".

"El día de la marmota que el presidente expresa -afirma- lo sufrimos los miembros del

Poder Judicial y, por ende, los ciudadanos, cada vez que se propone una nueva reforma

legal que afecte a nuestro estatuto". Y lamenta que "con precipitación" se amenace con "nuevas formas de injerencia y de conculcar una separación de poderes que es la base de nuestra democracia".

La APM insta a todas las fuerzas políticas "a evitar estas ideas peregrinas sobre el Poder Judicial que afectan gravemente a los ciudadanos" para retomar "de forma urgente el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales, encontrando los necesarios consensos que fortalezcan la independencia judicial y el equilibrio democrático de poderes en nuestro país".

Por otro lado, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha dicho que a su asociación le sorprende qué órgano va a ser el encargado de asumir esa tarea de designación, porque la exigencia clara de nuestra Constitución es respetar la separación de poderes".

Al mismo tiempo, recuerda a Sánchez que son las Cortes Generales, y no el presidente del Gobierno ni el PP, las competentes "para iniciar el proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces".

La única manera de despolitizar el CGPJ, insiste, "pasa por cumplir las recomendaciones de las instituciones europeas y reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial" para que la carrera "elija de forma directa a los doce vocales judiciales".

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, discrepa de esa valoración, pues considera que Sánchez "no se propone sacar los nombramientos del Consejo, sino que se objetiven, y que quede así claro qué debe hacer la comisión de evaluación del CGPJ para que los nombramientos no sean objeto de discrecionalidad".

El magistrado asegura que no se trata de un ultimátum del presidente del Gobierno, sino de "un llamamiento a la responsabilidad institucional" porque "se trata de aprovechar la oportunidad que se presenta ahora tras un ciclo intenso de convocatorias electorales". "Es el momento de tomar cartas en el asunto. Ya no hay esa ansiedad electoral que existía estos últimos meses. La oportunidad existe y hay que aprovecharla", recalca.

No obstante, mantiene que "no se pueden sacar del Consejo los nombramientos. Lo establece así la Constitución", aunque -dice- "creo que no se pretende eso, sino cambiar la LOPJ para objetivar los requisitos que deben reunir los candidatos".

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, cree que "no es necesario quitar al CGPJ esas facultades", aunque sí apuesta por "restarle poder discrecional" en los nombramientos y que sea la ley "la que fije esos criterios objetivos" para optar a esos cargos.

"Coincidimos en el análisis: el tesoro oculto que todos los partidos persiguen son los nombramientos, por los que se pelean tanto el PP como el PSOE", afirma Portillo, para quien aunque ahora mismo el Consejo no puede realizar nombramientos al encontrarse en funciones, "está claro que el anillo de Frodo que buscan los partidos son los nombramientos judiciales".

Y aunque está de acuerdo en reducir esa discrecionalidad, no cree que arrebatar esas facultades al CGPJ sea la solución. "¿Y quién lo va a hacer?", se pregunta escéptico. "Lo que queremos es despolitizar el Consejo y me da que no va en esa dirección. Me extrañaría mucho", asegura.