Los jueces estallan contra el “autoritarismo” de Montero: “Tendría que haber dimitido hace tiempo”

Los jueces estallan contra la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Sus últimas declaraciones -matizadas en el día de ayer- en las que cuestionó el fallo sobre Dani Alves han vuelto a provocar la reacción de la carrera judicial, que entiende que "hace tiempo que tendría que haber dimitido". En concreto, consideran "gravísimo" y "contrario a las bases de los derechos fundamentales" su alegato acerca de que la presunción de inocencia del denunciado no puede imponerse a la declaración de su víctima.

"Eso no se le ocurre a nadie, salvo a una persona autoritaria y que no crea en la separación de poderes", reza uno de los jueces y magistrados preguntados por LA RAZÓN. La totalidad de las voces consultadas repudian las manifestaciones de la vicepresidenta del Ejecutivo y avisan de que si no entiende el ataque que suponen al Poder Judicial y al Estado de Derecho, es "gravísimo". "Hemos confundido el concepto de democracia, que implica el aseguramiento por parte del Gobierno de los derechos de la minoría, con el abuso de la mayoría. Y de ahí las barbaridades que dicen", explican.

En concreto, la 'número dos' de Pedro Sánchez y ministra de Hacienda denunció este fin de semana durante un acto del PSOE en Andalucía el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anuló la condena de violación que pesaba sobre Dani Alves al considerar que no contaba con la suficiente carga probatoria y que el testimonio de la denunciante no era fiable. "Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante, del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes, a los famosos", dijo la también secretaria general del PSOE-A.

El ejemplo de Polonia

Tras el revuelo causado y el posterior comunicado conjunto de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, la vicepresidenta del Gobierno matizó sus palabras a través de su cuenta personal de X asegurando que lo que quiso decir, "y mantiene", es que "la presunción de inocencia no debía impedir que se exprese el rechazo a que, de manera sistemática, se cuestione a las mujeres víctimas de agresiones y machismo".

Sin embargo, los jueces consultados por este medio recelan de esta 'aclaración' y avisan de que sus palabras son "la negación absoluta de la exigencia que plantea Europa con los estándares de Estado de Derecho. Al respecto recuerdan la Recomendación (UE) 2017/1520 de la Comisión Europea a Polonia, por sus últimas reformas legislativas contrarias a la independencia judicial.

En dicha recomendación, la UE, además de expresar su preocupación por su sistema judicial, avisó al Gobierno de que tenía que "abstenerse de actuaciones y declaraciones públicas que puedan socavar la legitimidad del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los órganos jurisdiccionales ordinarios, los jueces o del poder judicial en su conjunto".

"Estamos hartos de barbaridades"

Los jueces consultados avisan de que manifestaciones como las pronunciadas por la vicepresidenta del Ejecutivo son "gravísimas" y evidencian una noción "rancia e inasumible de la democracia". "Montero tendría que haber dimitido hace tiempo. Supone un ataque al Poder Judicial, a la democracia y al Estado de Derecho. Si no lo entienden es gravísimo", sostienen.

Otra de las voces consultadas asegura sentirse "espantado" con esta nueva embestida del Poder Ejecutivo al Judicial y dice que la persona que utiliza afirmaciones como la empleada por Montero "se autodefine absolutamente". "Estamos hartos de barbaridades. La presunción de inocencia es la piedra angular en nuestro Estado de Derecho. Si cuestionan eso ¿En qué tipo de Estado creen? No hace falta saber Derecho, basta con sentido común", recalca, a la par que precisa que no podría existir una sociedad en la que se condenara a denunciados sin la carga de la prueba, únicamente con el relato de la víctima.

Con todo, los jueces recuerdan que este reproche es "uno más" de los muchos que provienen de la órbita del Ejecutivo, como ha sido el caso de los ataques de "lawfare" a los magistrados y fiscales del procés, o las acusaciones prácticamente diarias de prevaricación a los jueces implicados en las causas de corrupción que afectan al entorno del presidente del Gobierno, como son la relativa a la de su mujer, Begoña Gómez; su hermano, David Sánchez; o la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

"La presunción de inocencia es la esencia del sistema"

"Creo es que se está tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces y este es un camino muy peligroso que se ha empezado hace unos años. Vamos sin cinturón y cuesta abajo", reza otra de las voces consultadas por este medio, la cual advierte que esto se revierte con "cultura democrática y con conciencia de lo que es el Estado de Derecho".

"Lo dicho por María Jesús Montero ataca la base de los derechos fundamentales. Eso no se le ocurre a nadie, salvo a una persona autoritaria y que no crea en la separación de poderes. Todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo y, en caso de duda, debe absolverse siempre. Ello no quiere decir que la víctima mienta, sino que no hay pruebas suficientes para condenar", alegan. Al respecto recuerdan que todavía queda el recurso ante el Tribunal Supremo. "¿Si no creyéramos en la presunción de inocencia qué haríamos con todos los casos que estamos investigando y que afectan al presidente del Gobierno?", plantean.

Pendientes del CGPJ

Asimismo, apelan también a las manifestaciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que aseguró tras conocerse la sentencia del "caso Alves" que "la presunción de inocencia no puede sostenerse sobre la falta de credibilidad de la víctima". "La ministra es doctora por Derecho Constitucional. Es incomprensible", dicen, avisando del peligro que supone trasladar a la sociedad el mensaje de que la presunción de inocencia, si el denunciado es varón, no cuenta. "Parece que el hombre no es fiable por el hecho de ser hombre. Esto es una teoría tan sexista como puede ser la contraria. El hombre no es culpable por el hecho de ser hombre", avisan.

Al respecto advierten de que estos mensajes parecen ir de la mano de los últimos pronunciamientos del Tribunal Constitucional (respaldados por el bloque progresista) que avivarían la doctrina de la "presunción de culpabilidad del hombre". "Es la misma que la que avala ahora la vicepresidenta Montero", dicen. Todos los jueces preguntados piden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que salga el defensa del tribunal que ha absuelto al futbolista brasileño.