Un juez admite a trámite la querella de Errejón contra Mouliaá por calumnias y les cita a declarar

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid admite a trámite la querella presentada por Íñigo Errejón contra Elisa Mouliaá por un delito de calumnias, tal y como refleja un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El juez Arturo Zamarriego cita a ambos a declarar el próximo 17 de febrero, a las 12:00 horas, tras abrir diligencias previas al observar en las acusaciones del expolítico contra la actriz "características que hacen presumir la posible existencia de un delito de calumnia".

Errejón interpuso la querella el pasado 17 de noviembre, después de que ella le acusase "pública y falsamente" de haber extorsionado a dos testigos que declararon el pasado 20 d junio en el caso que investigaba la supuesta agresión sexual por la que Mouliaá le denunció.

Se trata de los dos organizadores de la fiesta a la que acudieron ambos la noche de autos. Soraya G. y Borja V. aseguraron en sede judicial que la denunciante nunca les contó que el que fuera portavoz de Sumar habría intentado forzarla a mantener relaciones sexuales.

Según la querella, tras las testificales, Mouliaá publicó diversos mensajes en la red social X en los que acusaba a Errejón de haber "extorsionado" a ambos testigos con el fin de influir en su testimonio.

Asimismo, letrada del expolítico entregó a la Justicia un acta notarial con publicaciones en que ella afirmaba: "Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos" o "la noticia es la extorsión de Errejón a mis testigos".

Errejón denunció que "las afirmaciones eran falsas e inveraces" y fueron proferidas por ella "a sabiendas de su inexactitud y con total conocimiento de su falsedad". Le atribuye, además, un interés por "desacreditar, públicamente, el valor de dichas diligencias para contrarrestar las noticias de prensa"

Tanto Soraya como Borja negaron ante el juez Adolfo Carretero que el también cofundador de Podemos les hubiese presionado de alguna manera para que modificasen el contenido de su declaración.

En un primer momento, hubo un intento de conciliación previa, celebrado el pasado 31 de octubre, que fracasó al no alcanzar las partes un acuerdo. Errejón le reclamaba por estas presuntas injurias con publicidad una indemnización de 10.000 euros.