El juicio al hermano de Pedro Sánchez se aplaza tres meses: comenzará a finales de mayo

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, no se sentará en el banquillo hasta el 28 de mayo. La Audiencia Provincial de Badajoz se ha visto obligada a aplazar más de tres meses la vista oral, que estaba previsto se celebrase entre el 9 y el 14 de febrero del próximo año, debido a la coincidencia de las fechas con obligaciones profesionales de varios abogados previamente adquiridas.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la secretaria judicial pone de relieve que tras el calendario facilitado por los letrados de las partes, "y no disponiendo los mismos de otras (fechas) libres, algo inevitable al ser tantas las partes personadas", se señalan los días 28 y 29 de mayo y 1, 2, 3, y 4 de junio para la celebración del juicio.

David Sánchez se enfrenta a una petición de condena de tres años de prisión por tráfico de influencias y prevaricación. Entre los acusados se encuentra también el líder de los socialistas extremeños, y candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, para quien las acusaciones populares -la Fiscalía no acusa- solicitan la misma pena.

Utilizó su "influencia"

Según la magistrada Beatriz Biedma, que mandó a juicio al hermano de Pedro Sánchez por su supuesto "enchufe" en la Diputación de Badajoz -primero como coordinador de conservatorios y después como jefe de la Oficina de las Artes Escénicas- utilizó a su vez su influencia para "enchufar" al exasesor de Moncloa Luis Carrero, a quien se refería a él como "hermanito" (quien incluso meses antes de su incorporación como jefe de actividades transfronterizas ya realizaba labores para Sánchez).

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera que "teniendo en conocimiento previo de que el puesto se había creado para él", David Sánchez "se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para simular la legalidad del procedimiento". Además, considera que utilizó su "influencia" en la Diputación de Badajoz, que entonces presidía Gallardo, para "obtener un beneficio propio". Por un lado, para que "se adaptaran las condiciones de su puesto a sus referencias personales" y, por otro, con el objetivo de que la institución contratara también a Carrero (que "le ayudaba extraoficialmente" en su proyecto estrella, Ópera Joven).

La Audiencia Provincial de Badajoz aún tiene que decidir sobre las recusaciones planteadas contra miembros del tribunal y en relación al posible desglose de las acusaciones populares, que les permitiría actuar por separado en el juicio (como han hecho hasta ahora bajo la representación de Manos Limpias). Una posibilidad a la que se oponen las defensas, entre ellas la de David Sánchez, que no ven motivos para acordar la medida, entre otras cosas por la dificultad que acarrearía cuadrar las agendas de más abogados.