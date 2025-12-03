Abascal concentra el protagonismo ante las elecciones de Extremadura y eclipsa a Óscar Fernández

Viernes 5 de diciembre. Coincidiendo con el cumpleaños de la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP, María Guardiola, dará comienzo de manera oficial la campaña electoral en el territorio para convencer a los votantes de cara al próximo 21 de diciembre. Pese a que no se haya rebasado la fecha señalada, desde hace varias semanas la precampaña ha puesto de manifiesto la importancia de este nuevo ciclo electoral, ya que aunque desde Moncloa no haya intenciones de adelantar los comicios, varios han sido los barones populares que han optado por un anticipo electoral.

Sin la capacidad de aprobar unos nuevos presupuestos ante la "pinza" del PSOE y Vox y siguiendo el ejemplo de Castilla y León, desde hace varias semanas los extremeños han recibido a los diversos líderes políticos que han acompañado a sus candidatos. En base a los diversos sondeos electorales, los líderes provinciales han optado por un discurso marcado para salir victoriosos, sin embargo, las postrimerías de la campaña se han encontrado marcadas por la entrada de los máximos representantes nacionales.

En este sentido, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha multiplicado su agenda en Extremadura. Esta semana, si no se producen nuevos compromisos, el próximo viernes Abascal dará el colofón a su participación en Extremadura con el acto de la formación que dará comienzo a la campaña electoral. Gracias a estos números el presidente de la formación con sede en Bambú habrá sumado esta semana seis declaraciones entre los medios de comunicación y los diversos actos programados.

La figura de Óscar Fernández opacada ante las elecciones de Extremadura

Desde el pasado 3 de noviembre, una semana después del anuncio de las elecciones y con las negociaciones para valorar la investidura de Pérez Llorca como president de la Generalitat en su fase preliminar, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudió a Plasencia para dar los primeros pasos en la precampaña igualando al bipartidismo.

Sin tener en cuenta la "valentía" de María Guardiola, Abascal señaló que "Guardiola y Feijóo son los grandes auxiliadores de Sánchez". Dos semanas después volvió a Extremadura para arremeter contra la candidatura de María Guardiola a quien tacho de "ser la candidata tapada de Sánchez" antes de presentar al candidato en Extremadura, Óscar Fernández. Esa misma semana repitió en Coria.

Abascal clausura un acto de VOX en Villanueva de la Serena (Badajoz) Jorge Armestar Europa Press

Tras el parón por la entrada del exministro de Transportes, José Luis Ábalos en prisión y el cierre de las negociaciones en Valencia, el líder de Vox ha regresado ante el inicio de la campaña. Entre gritos de presidente y con el candidato de Extremadura en un segundo plano, con menos intervenciones, Abascal sustituyó la rueda de prensa semanal desde la sede nacional por su intervención. Antes del viernes rozará los 3.000 kilómetros en Extremadura.

¿Quién es Óscar Fernández, el candidato de Vox designado por Abascal para las elecciones de Extremadura?

Sin un perfil, al menos conciso, en la red social de networking LinkedIn, el diplomado en enfermería y actual gerente regional de una empresa farmacéutica, ensalza en las redes sociales su puesto laboral y su localidad de referencia, Casas del Castañar. Situada a poco más de 20 kilómetros de Plasencia, la localidad integrada en el Valle del Jerte, está rodeada de montañas y se encuentra en plena naturaleza. En concreto se localiza en la Sierra de Tormantos, en las estribaciones de Gredos.

Respecto a su relación con el líder de Vox, Santiago Abascal, coincidió el pasado 3 de noviembre en el primer acto realizado en Plasencia. Respecto al debate planteado por RTVE de cara a la campaña electoral, se ha señalado que acudirá.