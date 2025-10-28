Junts no descarta sumarse a una moción de censura "táctica" contra Sánchez, y advierte: "Si el PSOE tiene deberes pendiente, el PP tendrá que repetir curso"

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha coincidido con el secretario general de la fornación, Jordi Turull, quien no ha descartado apoyar una moción de censura "táctica" o "instrumental" contra Pedro Sánchez. "Nosotros, de momento, hemos roto el acuerdo [con el PSOE] y le toca reflexionar a Sánchez", ha espetado esta mañana durante una entrevista en RAC1.

La ambigüedad al respecto parece ser la tónica general en la formación de Carles Puigdemont, pues ni tan siquiera la portavoz parlamentaria en Madrid ha aclarado si apoyarán o no este posible mecanismo parlamentario para echar a Sánchez de La Moncloa. "Estoy yotalmente de acuerdo con Turull", ha espetado, mientras se ha limitado a responder que "ayer se aprobó por unanimidad" romper lazos con el Ejecutivo.

Sin embargo, la independentista ha lanzado también un mensaje claro al partido líder de la oposición, con quien, en un hipotético caso, debería pactar dicha moción de censura. De esta manera, Nogueras ha aseverado que "si el PSOE tiene deberes pendientes, el PP debería repetir curso".

(En ampliación)