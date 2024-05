Junts, duro contra Sánchez: "Debería de rebajar dos marchas"

Junts ha aprovechado la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso para poner el foco en Cataluña y las consecuencias de los resultados electorales del pasado 12 de mayo. La portavoz Míriam Nogueras, lejos de resignarse a dar por pérdida la presidencia de la Generalitat para Carles Puigdemont, ha querido apuntalar su relato de que el independentismo es "hoy la ideología mayoritaria en el Parlament". "Saca conclusiones de los resultados de las elecciones catalanas que se le pueden girar en contra fácilmente", ha avisado Nogueras, sin concretar qué es lo que puede girarse en contra a Sánchez, aunque se puede sobreentender que es la gobernabilidad de España. "Con nosotros no pruebe a tentar a la suerte porque no les funcionará", ha señalado y, poco más tarde, ha avisado: "Usted no tiene mayoría. Debería de rebajar dos marchas".

De hecho, Nogueras ha repetido en varias ocasiones que Sánchez "perdió las elecciones españolas": es decir, se encuentra en la misma situación que Puigdemont, quien también quedó segundo, por detrás de Salvador Illa. "Aquí, le ha ido de un pelo, de nuestros siete diputados", ha recordado. "Usted, señor Sánchez, perdió las elecciones españolas pese a venir de presidir cinco años y hoy continúa en el cargo en minoría. No pienso que todo esto justifique esta prepotencia porque los números no le salen. Usted necesita siempre los números de otros porque con los suyos nunca es suficiente", ha añadido Nogueras, en otro pasaje de su intervención.

Es más, la portavoz de Junts ha ido a más para tentar a Sánchez con la investidura de Puigdemont: "Seguiremos esperando a que desmienta que a usted solo le interesa el poder". Nogueras ha recordado cómo el PSC gobernó en 2006 pese a quedar por detrás de Artur Mas y cómo ahora se coaligó con PP y Comunes para quitarle la alcaldía de Barcelona a Xavier Trias. "Su partido no tiene votos suficientes para formar Govern", ha concluido Nogueras, tras recordar que Illa tiene menos porcentaje de diputados en el Parlament que los que tiene el propio Sánchez en el Congreso.

La idea de Junts pasa por la investidura de Puigdemont, aunque ese escenario parece día tras día cada vez más lejano ya que Illa no está dispuesto a entregárselo. Por ello, Nogueras ha endurecido el tono este miércoles en el Congreso, recordando a Sánchez que apoyó la aplicación del 155 y que "ha participado y ha abusado del 'lawfare' y la máquina del fango", haciendo referencia a las "cloacas del Estado". "¿Sabe que su partido gobierna gracias a votos del PP, a quien acusa de estar detrás de la policía patriótica?", ha preguntado Nogueras, quien ha señalado un "encarnizamiento contra Puigdemont" y ha asegurado que el ministro Fernando Grande-Marlaska "no se puede mantener en su puesto". "Llora pero no actúa señor Sánchez. Es necesario que no quede en mera estrategia electoral", ha afirmado, exigiendo "acciones".

Rufián

De su lado, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también ha emplazado al presidente a pasar a la acción contra el "fango". "Usted se tomó esos cinco días pero sigue habiendo jueces y medios al servicio del PP y Vox, sigue habiendo mentiras y en España se puede saltar de medio fake en medio fake sin pisar una sola noticia verdadera", le ha recalcado.

Para empezar a actuar contra ese "fango", Rufián ha retado a Sánchez a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sin el PP y a subir las multas por difamación hasta los "150.000 o 200.000 euros" porque hay medios que no se podrían permitir abonar esas sanciones tan altas. Respecto a las actividades profesionales de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, Rufián ha admitido que "una carta de recomendación puede ser poco ética o poco elegante", pero tras ese apunte se ha ido a por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Entiendo que haga escarnio de eso porque es seguramente lo que está empujado a hacer, pero ¿qué pasaría si yo dijera que la pareja de una presidenta autonómica del PP se presenta con una peluca en un juzgado después de reconocer un delito fiscal se escapa en un coche para no ser visto?", le ha preguntado. A su juicio, el PP "gana" con el tema de la esposa de Sánchez porque contribuye a que la gente crea que todos los políticos "son iguales" y ahí siempre pierde la izquierda. También ha reprochado al PP que "calle" cuando sus socios de Vox y el presidente argentino, Javier Milei, proclaman que "la justicia social es aberrante y los impuestos son un robo".

Para Rufián, lo "realmente aberrante" es que gente que vive gracias a la justicia social aplauda esas proclamas y vote a la derecha y la ultraderecha. "Esa es su victoria", ha dicho, asumiendo, además que la izquierda se hace "antipática" y tiene las de perder ante quienes priman el discurso de "las cañas" y "la libertad". En este punto, ha insistido en la idea de que "la izquierda tiene que militar en la utilidad, llenar neveras" y dejar para luego su empeño en "filosofar" porque la gente no "entiende" sus filosofadas.