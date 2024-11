Junts imposibilita la cohesión de los socios con Sánchez

Por mucho que Pedro Sánchez se haya empeñado en situar a Junts en el bloque de la investidura y de la izquierda para sobrevivir toda la legislatura, la realidad parece desmentir continuamente al presidente del Gobierno. Y, ahora más que nunca, con una ley de alto calado, como la del impuesto a las empresas multinacionales. A través de esa iniciativa, el Gobierno se ha abierto a retocar otras figuras tributarias y ha puesto de reflejo las profundas diferencias que hay entre Junts y Sumar, Podemos o Esquerra. Todos, aliados imprescindibles para garantizar la durabilidad de la legislatura.

En este sentido, los posconvergentes han arrancado la eliminación del impuesto a las energéticas y el compromiso de limitar el tributo a la banca a tres años, algo que los partidos de izquierda rechazan con rotundidad y pueden acabar tumbando la ley.

La ley para crear un impuesto complementario a las empresas multinacionales es una transposición de una directiva europea, pero las cesiones que ha hecho a Junts han puesto al Gobierno contra las cuerdas. Los posconvergentes, además, han arrancado una rebaja de impuestos a las pymes, reflejando que su modelo va en dirección contraria a los partidos de izquierda que dan apoyo al Ejecutivo y defiende la rebaja de la presión fiscal. De hecho, el PNV mantiene posiciones más matizadas y sí estaba dispuesto a mantener el impuesto a las energéticas, pero Junts ha sido muy rotundo en su rechazo porque, entre otras cosas, puede acabar complicando las inversiones de Repsol en Tarragona.

De esta manera, Junts ha conseguido un importante logro con las cesiones tributarias para resituarle ideológicamente tras el congreso que celebró el pasado fin de semana y está por ver ahora cómo encauza el Gobierno la tramitación parlamentaria de la ley. En este sentido, por mucha que sea una transposición, tampoco parece que vaya a poder aferrarse al PP, que siempre suele mostrarse más colaborativo cuando son iniciativas que provienen de Europa. Los populares evitan concretar el sentido del voto, pero fuentes del partido ya advierten de que el Gobierno «ha transformado en otra cosa» la ley del impuesto a las multinacionales, por lo que todo hace pensar que va a ser difícil que los de Alberto Núñez Feijóo salgan al rescate del Gobierno.

La ley consiste en un impuesto complementario aplicable a los grupos multinacionales con unas ventas superiores a 750 millones de euros para que se les aplique un tipo efectivo mínimo del 15%: es decir, es una iniciativa de gran impacto político para la izquierda, que siempre ha dado mucha batalla con este tema, como económico, porque permitirá una mayor recaudación fiscal.

Pero la propia izquierda no parece estar nada cómoda con las cesiones en materia tributaria del PSOE a Junts. De hecho, en clave política, no es la primera vez que los socios del Gobierno chocan con Junts. Ocurrió con la reforma de la ley de Extranjería y también con la propuesta para regular los precios del alquiler. Ahora, que el PSOE elija a los de Puigdemont antes que a ellos, enfada a Podemos y también a Sumar. Los primeros ya han advertido de que si decaen los tributos a las empresas energéticas, Pedro Sánchez no podrá contar con sus cuatro votos en el Congreso. Los morados llevan advirtiendo tiempo de que este impuesto debe ser permanente, el cuál lograron hacer temporal ante las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Avisan en la formación morada de que su retirada «supondría una reforma fiscal encubierta y regresiva par nuestro país».

Pero esta reforma que prevé llevar a cabo el PSOE también tiene otro socio en contra. Sumar, socio minoritario en Moncloa, elevó a línea roja en la negociación de los Presupuestos que los tributos a las energéticas sean permanentes. Así, presentó enmiendas a la reforma del impuesto de sociedades para lograr una fiscalidad «más justa». En el aparato económico de Sumar advierten de que si el PSOE no acepta sus enmiendas estarán dispuestos a tumbar –junto al resto de sus socios– la reforma de la Ley. Sumar cuela también alguna de sus iniciativas de cara a los presupuestos como el impuesto para las grandes herencias y un gravamen para bienes de lujo, así como ampliar el impuesto de grandes fortunas a patrimonios de más de un millón de euros o atender a las peculiaridades de las cooperativas en el impuesto complementario. Saben en Sumar de que deben mostrarse firmes en sus reivindicaciones, justo en el momento de máxima debilidad que atraviesan por su propia crisis de credibilidad tras el «caso Errejón».

Las enmiendas de Bildu y ERC buscan gravar los seguros de salud privados, impulsar la modificación de la directiva del IVA para gravar los alquileres turísticos, entre otras, mientras que las de los nacionalistas gallegos pasan por ampliar el impuesto de grandes fortunas y ajustar el IVA a peluquerías, productos culturales y productos de higiene íntima femenina.