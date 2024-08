Junts llama al juez Llarena "Tejero sin bigote" y exige al Gobierno que se aplique la Amnistía

La reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado para que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explicara la posición de España respecto a los resultados electorales de Venezuela ha sido el lugar en el que el portavoz de Junts en el Senado, Eduardo Pujol Bonell, se ha referido al juez que instruye el 'procés' en el Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, como "Tejero sin bigote" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser "cobarde" por no hacer que se aplique la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont.

Lo ha hecho durante un pleno bronco y en el que de hecho, ha sido interpelado por el presidente de la Cámara, Pedro Rollán por traer a la sesión un asunto fuera del orden del día. "Estamos en pleno golpe de Estado judicial y Llarena es un Tejero sin bigote", ha dicho, sin que el Gobierno se inmutara. A renglón seguido y ante el estupor de los asistentes ante tal descalificación, ha añadido "les hace cierta gracia el pequeño Tejero que la mayoría social española lleva aún dentro cuando se habla de Cataluña". "¿Qué es sino Llarena?; ¿Qué son sino los Llarena?", ha expresado.

Durante su discurso también ha cargado contra el Gobierno al que ha calificado de "cobarde" y "tramposo" por no permitir que se aplique la Ley de Amnistía a los delitos de malversación que pesan sobre Puigdemont. A su juicio, el Gobierno se está poniendo "de parte del que no cumple la ley, por muy señor juez que sea", ha añadido, al tiempo que ha denunciado que si hay un juez prevaricando se denuncia. "Se denuncia hasta no poder más, hasta la extenuación. Es la obligación de los demócratas, si los hay y debe haberlos. Y el problema es que una parte del Estado hace lo que le da la gana", ha manifestado. Antes de finalizar su intervención el senador de Junts ha advertido a los presentes que hay "un elefante en la sala" llamado "prevaricación judicial del Estado, del Supremo".