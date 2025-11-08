Junts pide que alguien "le abra los ojos" a Sánchez: no recuperará su apoyo

El portavoz adjunto de Junts en el Congreso ha reiterado que desde el primer día dejaron claro que su partido no estaba en Madrid para "estabilizar" el Gobierno, sino para defender los intereses de los catalanes.

"Y, con un Gobierno que perjudica sistemáticamente a Cataluña, nuestro grupo político, a diferencia de lo que pueden haber hecho otros, no va a regalar sus siete votos solo para estabilizar Pedro Sánchez -ha abundado-. La gobernabilidad de España no es el objetivo de Junts; nosotros estamos al servicio de Cataluña".

Preguntado sobre si cree que, tras la ruptura, el Gobierno podría dejar de llevar al Congreso leyes o proposiciones para evitar que se visualice ese bloqueo legislativo, Cruset ha dicho que eso sería como si su hijo dijese que "no va a suspender ningún examen más porque no irá a clase".

"Es una falacia que no tiene ningún sentido porque si el Gobierno ya no presenta leyes, no hace propuestas y no trae presupuestos" lo que haría, en su opinión, es "negar el parlamentarismo y el sistema democrático".

"Lo pude intentar los primeros días o semanas, pero es evidente que los ciudadanos, que son más adultos de lo que a veces pretende el Gobierno, saben interpretar perfectamente en qué momento estamos y cuáles han sido las causas que han llevado a la situación actual: el incumplimiento reiterado de los acuerdos por parte del Gobierno", ha argumentado.

Preguntado sobre si cree que algún socio más optará por romper con el Gobierno en las próximas semanas o meses, Cruset, en referencia a ERC, ha dicho que "sabrán ellos si pueden aplaudir, como han estado haciendo hasta ahora, los incumplimientos sistemáticos del Gobierno" que, ha insistido, "se traducen en un perjuicio sistemático a los ciudadanos de Cataluña".