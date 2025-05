Justicia insta al juez a vender o subastar los coches incautados a la trama de hidrocarburos para que no pierdan valor

La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, ha propuesto al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la venta o subasta de nueve vehículos incautados a la "trama de hidrocarburos" -en la que está investigado, entre otros, el comisionista Víctor de Aldama- valorados en más de 635.000 euros para que no pierdan valor por la depreciación que acarrea su almacenamiento y los gastos de su depósito en una nave de la localidad de Montalbo (Cuenca).

Todos ellos, asegura en un oficio remitido al magistrado, "se encuentran aparentemente en buen estado de conversación". Se trata de un todoterreno Jaguar E-PACE, un Land Rover Defender, un Land Rover Discovery 4, cinco Range Rover yun Ferrari F12. Ninguno pertenece a Aldama, pues el Audi A8 que le fue incautado ya se le ha devuelto por parte de la autoridad judicial.

Los vehículos, detalla la ORGA, "son efectos que, aún sin sufrir deterioro material, se deprecian sustancialmente por el paso del tiempo y el desuso". Además, añade, "los gastos de depósito pueden superar con el tiempo el valor de los vehículos".

La opción "más ventajosa"

Respecto a todos ellos, considera que "la propuesta económicamente más ventajosa" para "evitar su depreciación y deterioro por el desuso, así como la acumulación los gastos de depósito, es su realización anticipada", que se plasmaría en su venta o subasta para que esas cantidades sirvieran para hacer frente a posibles responsabilidades civiles a las que puedan ser condenados los investigados por el fraude millonario en el pago del IVA en el sector de hidrocarburos.

Esta es una decisión, en todo caso, que deberá acordar el juez Pedraz, instructor de la causa, aunque sería la Oficina de Recuperación y Gestión de

Activos la encargada de ejecutarla.

Respecto a otros vehículos cuya tasación se ha efectuado, la ORGA propone soluciones alternativas: insta al juez a poner a disposición de distintas entidades financieras (al no estar satisfechos los préstamos con los que se adquirieron) una moto Yamaha MTT 690-A, un Mini Clubman y un Toyota RAV4.

No obstante, el organismo dependiente de Justicia traslada a Pedraz que otros cinco vehículos "no se encuentran" en las instalaciones del depósito judicial: dos moticicletas Honda y Suzuki (propiedad de Claudio Rivas, exsocio de Aldama), un Toyota Hiux, un Volkswagen Glof y un Polaris Scrambler XP. De ahí que, subraya la subdirectora general de la ORGA, "no sería posible efectuar una propuesta de actuación, sin perjuicio de lo que pueda acordarse por ese órgano judicial para determinar su paradero y comunicarlo a esta oficina".