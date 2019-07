La candidata del PP a la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, puede estar tranquila. En caso de que no consiga cerrar los apoyos para su investidura como presidenta regional, una hipotética repetición de las elecciones le haría ganar más fuerza y cinco escaños respecto a los comicios del pasado mes de mayo. Así lo refleja la encuesta realizada por NCReport para LA RAZÓN en la que se destaca que los cinco diputados más que lograrían los populares serían a costa de la perdida de apoyos de Vox, que se queda sin tres escaños, y Ciudadanos, que se dejaría dos representantes regionales respecto a los 26 obtenidos en mayo.

De hecho, el PP sería el único partido que ganaría sufragios en una nueva cita con las urnas, si bien en porcentaje también el PSOE ganaría algo de peso aunque se deje más de 36.000 votos en el camino. Según los resultados de la encuesta, los socialistas con Ángel Gabilondo a la cabeza volverían a ser el partido más votado con 848.000 votos (884.218 en mayo) que les supondría un diputado más, pese a perder sufragios, alcanzando así los 38 representantes en la Asamblea, y un crecimiento del 0,5%.

En segundo lugar se situarían los populares que obtendrían 795.000 votos, 75.000 más que en mayo, un crecimiento del 3,8% y cinco diputados más, subiendo así hasta los 35 representantes en el Parlamento vallecano. Le seguiría Ciudadanos, que lograría 542.000 votos lo que supone la mayor caída de votos de todos los partidos con representación en la Asamblea ya que perdería casi 88.000 sufragios respecto a mayo. Con todo, la caída del 1,8%, significaría la pérdida de 2 diputados, quedando en 24 representantes. Hay que tener en cuenta que en las elecciones de 2015 Cs obtuvo 17 diputados, por lo que mantendría su crecimiento, más moderado, respecto a los comicios de hace cuatro años.

También pierde votos Más Madrid, que mantendría su cuarto puesto pero se dejaría más de 40.000 votos por el camino, un 0,5% respecto a las elecciones de mayo, y un diputado. Es decir, el medio punto y el representante que gana el PSOE provendría de los de Íñigo Errejón. Con todo, la segunda mayor caída es la de Vox, que aún en el quinto puesto, obtendría 216.000 votos, 71.000 menos que en mayo, y perdería 3 diputados que se van al PP, con una bajada porcentual similar a la de Ciudadanos, un 1,8% de apoyos. Por último y con la menor de las caídas, Unidas Podemos en caso de repetir su coalición, se quedaría como está, la sexta fuerza en la Asamblea y siete representantes que le corresponderían por sus 156.000 votos, 25.000 menos que en mayo.

Mismos bloques

Pese al crecimiento del PP y de un escaño más para el PSOE, el equilibrio de fuerzas entre izquierda y derecha sería similar con 68 diputados para PP, Ciudadanos y Vox y 64 para PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Eso sí, la influencia de Vox sería menor ya que la suma de PP y Cs –59 diputados– sería superior a la de PSOE y Más Madrid –57 representantes–, cosa que actualmente no ocurre puesto que los populares y la formación naranja tan sólo suman 56 escaños. Es decir, en caso de que Vox se abstenga de apoyar a Díaz Ayuso como candidata a la presidencia, el PSOE necesita aliarse no sólo con Más Madrid sino con Unidas Podemos para lograr rechazar en segunda votación –que es por mayoría simple–, la investidura de la aspirante popular.

Otra de las cuestiones más llamativas de la encuesta se refiere a la abstención, que crece considerablemente. En concreto, en caso de haber repetición de las elecciones autonómicas en Madrid no acudiría a votar el 39,3% del censo, frente al 35,7% que no quiso ejercer su derecho en los pasados comicios de mayo. El hastío de los madrileños por la falta de acuerdos postelectorales tanto en el Gobierno nacional como en el Parlamento vallecano se hace evidente con una caída de 3,6 puntos que proceden mayormente de los votantes de izquierdas. Un 8,3% de quienes votaron a Unidas Podemos en mayo no volvería a las urnas, así como un 7,8 de quienes apoyaron al PSOE y un 6,3 de los que dieron su voto a Más Madrid. En el caso del bloque de derechas, Ciudadanos sería quien perdería más votos por la abstención, con un 7,1%, seguido de Vox, con un 6,3% y el PP, que dejaría de recibir un 4,9% de los apoyos de mayo.

De hecho, un 67,2% de los encuestados está en contra de una repetición electoral, mientras que un 21,3% la apoyaría y un 11,5 prefiere no pronunciarse al respecto. Los votantes más interesado en repetir los comicios son los de Vox, con un 52,5% de los encuestados, lo que supondría un error de cálculo de los de Santiago Abascal ya que perderían hasta tres diputados si vuelve a haber elecciones autonómicas. En cambio, los votantes de Ciudadanos, con un 14,8% y del PP, con un 20,7% son quienes menos interés tienen en volver a las urnas, pese a que los datos, en el segundo caso, dan una mejora respecto a los apoyos obtenidos en la cita de mayo.

Lo curioso es que, pese a la desviación hacia el PP que presenta la encuesta sobre los posibles resultados de una elección electoral, a la pregunta de si votarían al mismo partido que el 26-M, un 71,9% de los encuestados asegura que así lo haría. Tan sólo un 16,3% confiesa que cambiaría su voto y un 11,8% no lo tiene claro o prefiere no contestar. En este sentido, los votantes del PP son quienes más fieles serían a su voto de mayo, con un 92,1% que introduciría la misma papeleta en la urna. Le siguen en fidelidad los votantes socialistas con un 86,2%, Ciudadanos con un 77,8% y Vox con un 70,7%. En cambio, tan sólo un 6,9% de los votantes de Más Madrid afirma que les volvería a votar, frente a un 83,1% que asegura que no lo hará, pese a que la pérdida de votos a esta formación se cifra en unos 40.000 apoyos.

Evitar bloqueos

Respecto a la situación actual de bloqueo institucional para poder formar Gobierno en Madrid, hay división entre quién es el culpable del mismo. Un 22,5% de los encuestados cree que todos los partidos son culpables, mientras que un 19,9% cree que Ciudadanos es el responsable y un 16,2% lo achaca a Vox. Sobre este partido además, el 53% considera que lo que quieren son «sillones» frente a un 38,9% que rechaza esta cuestión y un 8,1% que no lo valora. Asimismo, un 58,1% está a favor de cambiar la Ley para evitar que haya bloqueos como el que se está produciendo tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas y en el Congreso de los Diputados para investir a sus respectivos dirigentes. Un 24,7% cree que no es necesario y un 17,2% no se pronuncia al respecto.