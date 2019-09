El presidente en funciones, Pedro Sánchez, presenta hoy la campaña del PSOE en un ambiente marcado por la escalada de tensión en Cataluña.

Estas son las frases más destacadas de su entrevista a LA RAZÓN:

Elecciones 10-N

- “Es la hora de la verdad: Gobierno progresista o más bloqueo”

- “No considero un nuevo bloqueo ni como hipótesis de trabajo. ¿Por qué no podemos pactar temas de Estado con partidos de otra orientación?”

- “Las listas electorales serán, en lo sustancial las de abril. El Gobierno que conformé en 2018 ha hecho una magnífica gestión en quince meses”

Cataluña

- “Los independentistas deben dejar de inflamar a los jóvenes. Defenderé la Constitución sin vacilaciones”

Podemos

- “Un gobierno no puede ser una asamblea. No cedí a la pretensión de Podemos de gestionar determinados departamentos para los que no tenían cualificación”

Errejón

- “Su irrupción es un fenómeno que sigo con respeto y distancia. Una disputa entre los fundadores de Podemos”

Franco

- “La dignidad de nuestra democracia exigía el traslado de los restos del dictador. Lo aprobó el Congreso. Ningún país democrático rinde homenaje a un dictador”

Relación con Rivera

“Rivera solo tuvo interés en mantener contactos para la aplicación preventiva del 155. En esas condiciones es imposible negociar”

Puedes leer la entrevista completa:

