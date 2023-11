Laura Borrás amenaza al PSOE y a Sánchez en la investidura: "Durará lo que dure su palabra, yo estaría preocupado"

En el marco de la investidura de Pedro Sánchez como presidente, el tema central ha sido la controvertida propuesta de amnistía a los independentistas catalanes para asegurar su apoyo al gobierno. En su discurso, Sánchez defendió la medida, afirmando que están "haciendo de la necesidad virtud".

El PSOE ha intentado tranquilizar a la ciudadanía, asegurando que la amnistía es "constitucional" y que los partidos catalanes "han retornado al marco constitucional". Sin embargo, estas afirmaciones fueron desafiadas por Míriam Nogueras de Junts, quien en una entrevista en RNE declaró que no han vuelto al "redil constitucional" y que mantienen "abierta la posibilidad de la unilateralidad".

Las tensiones aumentaron con las declaraciones de Laura Borrás, presidenta de Junts, quien en una entrevista en La 2 y Radio 4 expresó que "no somos aliados del PSOE, sino que nos aprovechamos de su necesidad de votos para forzar un giro hacia nuestras posiciones". Borrás añadió que "el pacto durará lo que dure su palabra, yo estaría preocupado. El giro es del PSOE. Junts no ha ido a Madrid a firmar un acuerdo, el PSOE ha ido a Bruselas a firmarlo. No hemos renunciado a nada, no hemos modificado nuestra posición".

Estas declaraciones han generado críticas hacia el PSOE, suscitando comentarios en redes sociales que cuestionan la sinceridad de los políticos y expresan preocupación por la falta de disculpas. Algunos usuarios temen que las acciones de Junts per Catalunya puedan repetirse en el futuro, destacando la complejidad y la incertidumbre en la coalición gubernamental a la que quiere llegar Pedro Sánchez y el partido socialista.