Lealtad impostada

El pasado 31 de octubre, día que cumplía su mayoría de edad la Princesa Leonor y sellaba su compromiso con la Constitución, Sánchez ofrecía una lealtad, un respeto y un afecto impostado del Ejecutivo a la Casa Real. Es imposible digerir la coexistencia del sí y del no al mismo tiempo, en la misma jornada, protagonizados por el único gobierno real que tenemos.

Con Sánchez no hace falta ir al cine, ver plataformas ni leer libros sobre realidades paralelas. No hace falta recurrir a la ficción de Matrix, Stranger Things para explorar multiversos porque los multiversos los tenemos aquí, en la realidad, en este pintoresco y absurdo gobierno.

A ver cómo se asimila que en un mismo informativo se hable de la lealtad a la Corona del jefe del Ejecutivo, de la ausencia de tres ministros de ese mismo Ejecutivo que van a trabajar para que la princesa Leonor nunca sea Reina, del comunicado de los socios de ese Ejecutivo, Bildu, ERC y BNG contra la Monarquía, y de los acuerdos, contrarios a la Constitución, de ese Ejecutivo de una Ley de Amnistía y posible referéndum con Junts y ERC.

Se podría quedar en absurdo y pintoresco gobierno si sus andanzas no tuvieran consecuencias en la igualdad de los españoles y en la unidad del país. Igual que jurídicamente son juzgados los autores y los cómplices de un delito, la complicidad del Partido Socialista deberá ser juzgada políticamente.

El justificante no sirve. El que no gobierne la derecha para que los españoles no pierdan derechos adquiridos es tan obsoleto y pueril como irreal. ¿O es que los españoles que viven en Galicia, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Madrid, Baleares, Andalucía, Extremadura, Murcia y Canarias están oprimidos? En la ficción el universo bueno gana siempre, el PSOE tendrá en su haber que el malo triunfe. ¡Viva España y viva el Rey!