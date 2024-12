Macarena Olona: «No quiero poner mis competencias al servicio de destruir mi patria»

Mujer de «Ley y orden» dentro y fuera del combate jurídico, «leona» cuando le toca defender a los suyos. Macarena Olona (Alicante, 1979), fue una de las diputadas de más peso en Vox, aunque lo dejó tras entrar en un choque frontal con el partido y dice que ahora está "en otra pantalla". Le preocupa y le duele España y en ella sigue latiendo la vocación política. Tras el proyecto frustrado de «Caminando Juntos», un partido que logró inscribir a las elecciones generales en diez días asegura que fue un «sueño lleno de esperanza, sin financiación, ni estructura, ni afiliados. Un milagro» del que aprendió que «hay que atreverse a fracasar» para alcanzar sueños. Asegura que "nunca he engañado" a nadie y siempre ha intentado ir en todo «con honestidad y las manos limpias».

¿Echa de menos la política?

Me siento impotente porque tengo muy claro, y creo que es algo que se me ve, que mi zona de confort está fuera de ella. Tengo el privilegio de que no necesito la política para servir –acaba de cumplir 15 años como Abogada del Estado– y tengo la suerte de poder mirar hacia atrás estos años en los que he ejercido la política activa y decir que me reconozco como servidora pública y del Estado; unas veces con más aciertos y otras con menos. No quiere decir que esté orgullosa de todas mis intervenciones, porque soy una persona tremendamente crítica conmigo misma, pero nunca he dejado de reconocerme en la defensa acérrima hacia el Estado de derecho con esos 36 recursos ante el TC de los que fui la máxima responsable como las sentencias que tumbaron el cierre ilegal del Congreso, los dos estados de alarma ilegales, la inclusión del Congreso en la comisión del CNI aprovechando uno de los decretos de la pandemia.

Tengo claro que mi espacio ahora no es la política activa. Quiero poder aportar mi granito de arena si fuera posible, contribuir al bien de la nación, pero no es el momento. Con esto no quiere decir que esté esperando que llegue el momento porque no sé qué me va a deparar el futuro. He tenido la oportunidad de dar un salto en las elecciones europeas a través de la política, pero mantendré en reserva a qué me refiero, y no lo he hecho porque no quiero contribuir a destruir, que es lo que para mí hoy significa la política española.

El PSOE ha denunciado a Vox por presunta financiación irregular. Usted denunció en su día algo similar... ¿Cómo lo valora?

Nuestros políticos están empeñados en hacer de la política un circo de cinco pistas demostrando, constantemente, y lo digo en el sentido más amplio, porque no se salva ningún partido, que no tienen ningún respeto hacia uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Nunca he permitido con mi firma o participación que se haga una utilización política de la Justicia. Y voy a hacer una clara advertencia para quien piense que puede involucrarme en un show político a través de la Justicia.

¿Cree que están utilizando las declaraciones que hizo en su momento de supuesta financiación irregular de Vox?

No, porque a la fecha no he tenido ningún tipo de información, es una advertencia. No sé cuál será el recorrido de esa denuncia ante la Fiscalía General del Estado, pero si se pretende hacer un circo político con algo tan importante como es la utilización de fondos públicos de manera política, con mi participación, yo voy a demostrar una vez más cuál es la madera de la que estoy hecha, que se basa en unos principios. Nunca participaré en una utilización política de la Justicia le afecte a Vox, al PSOE, a Podemos...

«No tengo ninguna inquietud sobre la denuncia de Ábalos y creo que la UCO tampoco»

¿En qué se han equivocado?

Creo que tanto la oposición como los partidos de Gobierno deberían ser sometidos a un examen y no el de las encuestas del CIS de Tezanos que hemos conocido. Como decía Iván (Espinosa de los Monteros) en una entrevista, por supuesto que hay mucho margen de mejora.

¿Qué relación tiene con Santiago Abascal?

De profundo cariño.

¿Tiene trato con él?

Tengo una relación de profundo cariño y agradecimiento porque, sin lugar a dudas, si no hubiera venido a buscarme, no habría podido dar voz a los españoles. Santiago es una buena persona, un buen hombre, y representa la esperanza para millones de españoles.

¿Entiende la ruptura de Vox por los presupuestos autonómicos?

Mi valoración ha sido con la ley en la mano. Es importante no trasladar discursos frustrantes a la ciudadanía que manipulen el estómago del pueblo. Quien asume el Gobierno de España tiene que tener como primera obligación la de cuidar a los que estamos dentro y bajo su responsabilidad, y no por odio hacia lo de fuera, sino por amor a lo de dentro. Esa defensa de las fronteras, de las que yo soy defensora, tiene que hacerse con la ley en la mano. La cuestión migratoria es muy sensible porque repercute en los ciudadanos. Si lo avocas con un efecto llamada, la inseguridad se va a producir. La delincuencia no está relacionada íntimamente con la inseguridad porque la inmigración enriquece un país si se hace de manera ordenada. Los procesos ilegales de inmigración ilegal tienen un efecto inmediato con la inseguridad y cambia gobiernos y votos. Meloni está en contra de los procesos desbordados de inmigración ilegal, es lo mismo que yo combato.

¿Sería posible un Vox alternativo con Espinosa de los Monteros y Olona?

Con él mantengo una amistad personal, fue mi binomio parlamentario y mi lealtad es inquebrantable. La vida es mucho más grande y más importante que la política, que la profesión, que los cargos... En mi casa me enseñaron que la valía de las personas no reside en los cargos que se ocupan, que es algo accidental. Cuando trato con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nunca pregunto el empleo. No sé cuál es el futuro de Iván, sé cuál es el presente, igual que el mío; el de personas que demuestran que es importante servir desde la política teniendo los garbanzos garantizados fuera de ella. Ya dije en su día que el silencio que mantuvo por mí yo no lo iba a mantener si a alguien se le ocurría aniquilarle a base de procesos de acoso porque se le pudiera ver como una amenaza.

¿Qué recomienda a sus defendidos cuando están ante un juez? Porque, por ejemplo, Sánchez o su esposa prefieren guardar silencio.

Tengo el privilegio de ser abogada del Estado y en esa condición haber asumido la defensa judicial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mis agentes declaran siempre, porque son inocentes y cuando defiendes la inocencia y la verdad lo que estás deseando es poder defenderte. Dicho esto, soy muy respetuosa con todos nuestros derechos constitucionales y entre ellos está el de no declarar.

"Vivimos en un mundo de lobos, y en un mundo de lobos todas las ovejas quedan indefensas cuando atas al perro pastor"

¿Se cree a Aldama?

No me corresponde a mí juzgar la realidad o la verdad de sus declaraciones. Su abogado, Choclán Montalvo es uno de los penalistas de mayor prestigio de nuestro país y también le han intentado atacar por ejercer el derecho de defensa. Tengo muy claro que él, como magistrado en excedencia, no llevaría a cabo esta línea de defensa si no tuviera muy claro qué es lo que hay detrás.

Ábalos ha denunciado a la UCO. ¿Le inquieta?

Recuerdo una anécdota: cuando la UCO fue a detener a Mario Conde y dijo una gran verdad: «Si viene la Guardia Civil es que trae los deberes muy bien hechos». No tengo ninguna inquietud sobre esa denuncia como estoy convencida de que tampoco la tiene la UCO. Entra dentro del juego político que algunos están demostrando a base de denuncias y querellas falsas. Tengo claro que ni esta denuncia ni ninguna otra va a parar al Instituto Armado en el ejercicio de su función bajo mandato judicial.

¿Y la imputación del Fiscal General del Estado?

La imputación del Fiscal General del Estado debería haberle llevado a su inmediata dimisión. Reflexionar y tener claro que los españoles hemos renunciado a que nos gobiernen los mejores, hemos renunciado a la ética pública y a la regeneración democrática. La dimisión del fiscal no es una exigencia legal sino de ética pública. Algo tan básico como que durante el registro se ha denunciado que el Fiscal tenía el móvil en la mano y que pudo ser manipulado y ayer conocimos el informe de la UCO donde se constata que se habían eliminado una serie de mensajes que son los de las fecha investigadas. No hay una apariencia de imparcialidad si la subordinada del Fiscal General sigue en el puesto, es su compañera. Quién nos garantiza que, si la causa se declara reservada o secreta, no habrá filtraciones. El Fiscal General del Estado en su condición de investigado no está en las mismas circunstancias que cualquier otro investigado en España y eso es utilizar las atalayas púbicas para el propio beneficio.

"Con Junts de lo que hay que hablar es de la rendición de cuentas con Puigdemont"

¿Se está politizando la Justicia?

Cuando se conformó el nuevo Gobierno de España mi análisis fue claro y el tiempo me ha dado la razón: esta legislatura es jurídica y el campo de batalla son los tribunales de Justicia. Lo vi claro cuando se supo que se designaba a Bolaños como ministro de la presidencia y de relaciones con las Cortes. Aglutinar en él esas carteras estaba claro que dejó ver quién era su hombre fuerte, y nos marcaba el camino. A partir de ahí, la primera ley que se sacó adelante fue la Ley de Amnistía, una ley sometida ya al TC y sobre la que se han pronunciado las distintas asociaciones judiciales, con la ley en la mano, para reivindicar a cambio de votos políticos la igualdad de los españoles. No es algo nuevo en España y hemos podido comprobar, a lo largo de la democracia, como de uno y otro signo político se han dedicado a abrir de piernas a España cuando han necesitado de los votos de los que dependían, véase CiU, PNV...

¿Los políticos deben estar aforados?

Para mí es un privilegio que no tiene sentido. Acabamos de conocer cómo el TS ha activado el suplicatorio para investigar a Ábalos. Para quien no lo sepa, el suplicatorio que es la autorización que debe exigir se regula por una ley vigente de 9 de febrero de 1912, es anacrónica, y en el momento actual no tiene ningún sentido.

Ha sido muy combativa contra una derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. El PNV ha enmendado la reforma de Bildu y aboga por mantener como grave la desobediencia a la autoridad. ¿Lo esperaba?

La derogación de la ley de seguridad ciudadana significa que nuestros perros pastores quedarán atados en esa importante función a la que están llamados, porque para eso se les ha dotado. Debemos partir de que vivimos en un mundo de lobos, y en un mundo de lobos todas las ovejas quedan indefensas cuando atas al perro pastor. Esto es lo que significa la derogación de la ley de seguridad ciudadana que habla de infracciones administrativas. Entre ellas está la de eliminar del material del que se valen los antidisturbios, porque eso es de lo que hablamos, de turbas violentas cuando tratan de saltar la delgada línea azul. No hay legislación que le quite las pelotas a nuestros UIP. Algunos se acordarán de esta reforma cuando tenga que preservar nuestra seguridad y mantener la línea en el cuerpo a cuerpo.

¿Ve legítimos los aproximamientos a Junts para sacar a Sánchez del Gobierno?

Junts es Puigdemont, un prófugo de la Justicia, un extorsionador de la nación española, a quien se le ha permitido entrar en España a pesar de la orden de detención, dar un mitin de ocho minutos y volver a salir y mantenerse prófugo de la Justicia. ¡Cómo no va a haber un desencanto más generalizado con el hecho de que exista una Justicia para los poderosos y otros para los que no lo son! La hay, es lo que se está demostrando, porque tendrán otros delitos que los van a eliminar de un plumazo. Con Junts de lo que hay que hablar es de la rendición de cuentas con Puigdemont.

¿Qué tiene Macarena Olona con Bukele?

(Risas) Pasión, sin lugar a dudas. Me siento muy afortunada de poder aprender de los mejores. Siempre puse el ejemplo de aprender de los servicios de información del cuartel de Inchaurrondo, también de mis "zeteros" y "uiperos". Tengo la fortuna de aprender de quien para mí es inspiración y del modelo Bukele de seguridad sobre el que se está construyendo una gran alianza de las naciones contra el crimen, al margen de ideologías. He tenido el privilegio de ser la primera española en visitar el centro de internamiento de los terroristas y conocer de la mano del ministro de Seguridad todas las medidas que se integran y que ha hecho de El Salvador, que era el país más inseguro del mundo, el más seguro del hemisferio occidental. Alguien como yo, una mujer de ley y orden, ve el país más pequeño del continente americano como modelo de inspiración. Combatir el crimen se puede hacer de muchas maneras, pero un Estado no puede combatir el crimen siendo criminal y para mí es una de las mayores fortalezas de Bukele, han declarado la guerra contra el crimen y las pandillas con la ley en la mano. No hay vulneración de derechos en el Salvador y lo que sí que hay es que se ha situado la seguridad en el centro de todas las políticas públicas, algo que también debería hacer España. Hay quien dice que el pueblo lo que quiere es libertad y hace de ella bandera. Pero no es cierto, la primera prioridad para el pueblo no es la libertad sino la seguridad porque la libertad solo se la pueden permitir aquellos que tienen su seguridad garantizada, algo que no ocurre en barrios cada vez más degradados en España. Mientras la política criminal mantenga esta línea, puede ir a peor.