Un magistrado del TC se revuelve contra la "aceleración" de Pumpido con la amnistía: "Falta una auténtica deliberación"

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Enrique Arnaldo considera que "falta una auténtica deliberación" sobre la Ley de Amnistía en el seno de la corte de garantías y reprocha a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, su "aceleración" con la tramitación del recurso del PP -el primero que resolverá el TC sobre la polémica norma- y el "vertiginoso ritmo" ante una resolución de semejante "trascendencia y repercusión", que considera "una de las más trascendentes en los más de 45 años de vida de este tribunal".

Así se lo pone de manifiesto por carta Arnaldo, que ya reclamó sin éxito a Conde-Pumpido el pasado día 5 que habilitara el mes de junio para que los magistrados puedan llevar a cabo una reflexión "suficientemente detenida y no apresurada" de los argumentos de la ponencia de la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, que considera la amnistía acorde con la Constitución.

En esta nueva misiva, el magistrado conservador asegura no comprender "el porqué del apresuramiento en la deliberación y votación" del borrador de sentencia. Sobre todo, asegura, teniendo en cuenta que en los asuntos más relevantes que ha abordado el TC a lo largo de su historia -entre los que se refiere a la sentencia que avaló la expropiación de Rumasa, la del Estatut, la que abordó la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña o el decreto que instauró el estado de alarma- "se ha evitado la aceleración porque el sosiego, la deliberación reposada y pausada es un requerimiento necesario".

"La prisa es mala consejera -le advierte el magistrado a Conde-Pumpido- más aún cuando no hay ninguna razón objetiva para urgir una decisión". Y le recuerda que un tribunal, y más aún cuando como el TC es de última instancia, "debe apartarse de inmediato de que puedan hacerse conjeturas sobre los motivos que pueden llevar a primar la urgencia sobre la reflexión pausada".

Arnaldo replica al presidente del TC que cuando en respuesta a su petición de alargar el debate optó por añadir un día más -el próximo lunes- al Pleno previsto la semana que viene para resolver el recurso del PP contra la amnistía, estaba trasladando "un mensaje" a los miembros del tribunal y a la sociedad española, y es que "antes de que esa semana termine, la sentencia sobre la Ley de Amnistía ha de estar votada". Configurándose así esa semana como "una suerte de cónclave que necesariamente ha de concluir con la sentencia".

En contra de un debate "de lectura única"

"No me has entendido en modo alguno", se queja a Conde-Pumpido. "No es la concentración del debate lo que yo planteaba", matiza, sino una serie de "debates articulados de forma sucesiva en el tiempo, pero espaciados y no acumulados. La ampliación de un día, se queja, "es una medida, si me permites, ni siquiera en apariencia relevante y que no satisface a nadie". Se trata, lamenta, de un "debate concentrado" de "lectura única" -recurriendo a la terminología parlamentaria-, o sea, "aglutinada, condensada, pero que solo puede utilizarse para el debate relativo a cuestiones no complejas".

En el diálogo, insiste, "lo importante no es la aceleración, la celeridad, el ritmo veloz, la acumulación agotadora de sesiones extenuantes, sino la calma, el sosiego, la serenidad, el reposo, la separación de la argumentación en partes, la contestación, la vuelta al planteamiento de los problemas, para intentar alcanzar una posición común compartida". Algo que, defiende, exige "varias sesiones distanciadas en el tiempo y no superpuestas".

Hay que evitar por tanto, insiste, "un calendario de vertiginoso ritmo", que ve incompatible con una decisión jurisdiccional de esta trascendencia. Sobre todo, subraya, teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) -ante el que cuatro tribunales españoles han planteado sus dudas sobre la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario, sobre todo en lo relativo a la malversación y el terrorismo- ha convocado el próximo 15 de julio una vista para escuchar los argumentos de las partes en relación al recurso planteado por el Tribunal de Cuentas, que mantiene encausados a casi 40 exaltos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos para financiar el referéndum ilegal del 1-O y promocionar el "procés" en el extranjero.

"Todos escribimos nuestra historia"

La deliberación jurisdiccional, hace hincapié, "es una puesta en común dirigida a enriquecer la propuesta inicial con razones, ideas y argumentos, para intentar alcanzar una posición común, y no "la simple antesala de la votación, como parece entenderse" en este caso con este "calendario" que considera apresurado.

"Todos escribimos nuestra historia como hombres libres que somos -se despide Arnaldo de Conde-Pumpido- y lo hacemos del modo en que creemos con sujeción a los valores que nos definen a cada uno".

En su anterior escrito, el magistrado Arnaldo aludía a la "enorme relevancia" del asunto para reclamar más tiempo para deliberar el borrador de la sentencia, algo que entiende sucederá si se concentra el debate en la última semana de junio de forma "apresurada".

Pero Conde-Pumpido rechazó ampliar el debate al mes de julio porque entiende que el periodo habilitado es "tiempo suficiente" para "mantener la continuidad de la deliberación", garantizando así "la unidad de acto con la votación". Para el presidente del TC, la opción de liquidar el debate este mes es necesaria "para poder empezar en septiembre el estudio del resto de asuntos pendientes sobre esta materia" (otros 30 recursos y cuestiones de inconstitucionalidad y peticiones de amparo tienen que ser resueltos, aunque la aplicación de doctrina acelerará ese proceso).