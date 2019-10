Maletín antibalas y subfusil de asalto para Sánchez durante su visita relámpago a Barcelona

A primera hora de la mañana de ayer, Sánchez visitó la Jefatura Superior de Policía donde fue visto el maletín antibalas, tal y como adelantó LaInformacion.com. Esta herramienta «forma parte de la dotación habitual del presidente y del Rey», entre otras personalidades. Fabricado en Kevlar, aparentemente es un maletín de ejecutivo que, en caso de necesidad, se despliega y contiene un escudo flexible para proteger de pies a cabeza a una persona, o a varias, si fuera necesario. En Via Laietana –ubicación de la Policía –solo recibió fuertes abucheos por lo que no fue preciso su uso. Sí lo vimos extendido el año pasado en Venezuela, cuando el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un ataque con drones. También el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro o el ex presidente norteamericano, Barack OBama, los usan con frecuencia. Existen varios fabricantes que lo comercializan en España ya sea a la administración pública o a centros de distribución, con un precio que oscila entre los 500 y 1.500 euros, según indican.

Otro indicador del clima de alerta en el que se realizó la visita fue el hecho de que se viralizó una de las armas que portó uno de los escoltas durante la visita al hospital Sant Pau. Recibido entre abucheos y gritos de «libertad» para los políticos condenados por su implicación en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la tensión hacia el socialista fue en aumento. En la calle le esperaron decenas de manifestantes que tuvieron que ser reducidos por los Mossos d’Esquadra cuando trataron de acercarse al coche oficial. Fue en ese momento cuando sorprendió la imagen de un miembro de la escolta del presidente con un subfusil MP-5. Se trata de un arma habitual dentro de la unidad de seguridad del presidente que se caracteriza por «su fácil manejo y velocidad de tiro», aseguran las mismas fuentas.

Por último, la comitiva de seguridad era más numerosas que en otras ocasiones. Así, por ejemplo, mientras recorrió el pasillo del hospital se observó claramente cómo hasta cinco escoltas rodearon completamente a Sánchez con el objetivo de evitar cualquier lanzamiento de objetos o agresión. Le siguieron otras cinco personas que vigilaron todos sus movimientos.

A tenor de las medias excepcionales de seguridad que acompañaron a Sánchez, la situación en Cataluña es todo menos normal. El Gobierno se afanó el pasado domingo en subrayar que «no están desbordados» y que los disturbios «van a menos», sin embargo, el amplio despliegue que acompañó ayer al presidente reflejan la alta tensión que persiste en la Comunidad.