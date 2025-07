Marlaska no informa a los mandos policiales sobre el futuro de Via Laietana

La incertidumbre recorre las dependencias de la Jefatura Superior de Barcelona ubicada, por el momento en Via Laietana. Las últimas noticias sobre el futuro de este edificio no han generado sorpresa entre sus componentes. Crónica de una muerte anunciada. Nadie del Ministerio del Interior se ha puesto en contacto con los responsables para comunicarles qué va a ser de ellos, según informan fuentes policiales a LA RAZÓN.

El Gobierno inició este martes el procedimiento para declarar "lugar de memora democrática" la comisaría de Via Laietana de Barcelona. Un "símbolo de la represión sistemática llevada a cabo por la dictadura franquista", según publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una medida que no pilló desprevenidos a los agentes pero si incrementó su hartazgo.

"Cataluña es cada vez un destino más difícil de elegir. Las dependencias se van quedando vacías y anuncios como éste no ayudan a que el personal quiera venir aquí", relatan mandos policiales a LA RAZÓN. Los rumores sobre la mudanza de Via Laietana eran constantes desde hace meses cuando los socios independentistas de Pedro Sánchez aumentaron la presión sobre el edificio.

Crónica de una muerte anunciada

Muchos de los funcionarios recuerdan ahora las palabras de Fernando Grande-Marlaska del pasado mes de diciembre cuando admitió que el edificio llevaba años "resignificándose" y que no iba a ser abandonado por parte de los agentes. A pesar de estas declaraciones, en los últimos meses la presión de ERC ha aumentado para terminar de cerrar el asunto.

La decisión que se ha conocido esta semana sobre Via Laietana fue tomada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. A pesar de ello, los mandos de Barcelona han echado de menos una llamada o un mensaje desde Interior. Nadie se ha puesto con ellos.

El SUP buscará en los tribunales que el Gobierno frene el "desmantelamiento" de la Jefatura de Policía en Vía Laietana Europa Press

Son muchos los subordinados que les han preguntado por su futuro. No saben qué responder. No saben los plazos que disponen y sobre todo no saben qué va a ser de ellos en un futuro. Hay obras que ya están en marcha en otras dependencias policiales que podrían ir acogiendo a los funcionarios.

Esta situación se produce mientras los efectivos tienen que sufrir un nuevo repunte de las agresiones por la perdida del principio de autoridad. Se ha incrementado la violencia en las calles y los Mossos d'Esquadra están desbordados por la situación.

A pesar de ello, las cesiones de competencias han reducido considerablemente las labores de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Una decisión política que ha sido considerada como una "traición" por parte de los representantes de los trabajadores.

La defensa de Marlaska

Precisamente, estas entidades no pondrán nada fácil la posible "expulsión" de Via Laietana. Ya han anunciado, entre ellos el SUP, que presentarán alegaciones y se plantean una batalla judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

De igual manera, Jupol ha reclamado a Marlaska que salga para defender los intereses de la Policía Nacional. El silencio del responsable de Interior ha vuelto a hacer daño a los agentes que se sienten "desprotegidos" ante la campaña.

"Siempre hemos sido una herramienta de intercambio política en Cataluña pero ahora están consiguiendo una expulsión paulatina. Cada vez tenemos menos funciones y menos agentes. Estamos abocados al destierro", lamentan estas fuentes policiales de primer nivel. Todo ello sin saber qué ocurrirá en los próximos meses en Via Laietana.