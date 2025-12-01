Marruecos vigila a un avión espía británico que sobrevolaba el Estrecho de Gibraltar

La zona que rodea el Estrecho de Gibraltar ha sido testigo de una actividad de inteligencia sin precedentes en los últimos días, tras el vuelo de un avión de reconocimiento británico Beech King Air 200 cerca del e peñón, informan medios maroquíes. La operación, realizada a lo largo de una ruta circular predeterminada, tuvo como objetivo recopilar datos precisos sobre los sistemas españoles de vigilancia y monitoreo, respetando estrictamente el principio de no entrar en el espacio aéreo marroquí.

El avión británico cumplía una misión de inteligencia militar que incluía la recopilación de señales electrónicas, la monitorización de ondas de radar y patrones de transmisión, así como el seguimiento del tráfico marítimo y aéreo, agregan..

Esta actividad subraya el papel continuo de la base de Gibraltar, que abarca seis kilómetros cuadrados, como centro de monitoreo de inteligencia británico, que abarca la navegación marítima, las comunicaciones y la monitorización de cables submarinos que cruzan Europa y África.