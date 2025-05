Médicos alertan del colapso en Primaria por la falta de sustitutos de los médicos cercanos a jubilarse

Actualmente, el 55% de los Médicos de Familia del Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen 50 años o más, y dentro de este grupo, un 27,8% tienen 60 o más años. Esto implica que una gran parte de estos profesionales se jubilará entre 2023 y 2038. Sin embargo, el número de nuevos especialistas que finalizarán su formación MIR durante ese período será claramente insuficiente para cubrir las vacantes generadas por las jubilaciones.

La situación es igualmente preocupante en el ámbito de pediatría de Atención Primaria, donde la mayoría de los nuevos egresados optan por desarrollar su carrera en el entorno hospitalario, desatendiendo así la atención comunitaria. Esta carencia de profesionales está provocando que un número creciente de usuarios se quede sin médico de familia o pediatra asignado, lo que conlleva importantes retrasos en la atención y un incremento de las listas de espera. Ante esta situación, el Foro médicos de AP, reunido el pasado lunes con motivo del Dia de Atención Primaria, alerta de que "se hace imperativo y urgente aumentar las plantillas de médicos y pediatras, con el fin de garantizar una atención sanitaria adecuada para la población".

Uno de los problemas principales en este escalon asistencial es la falta de inversión. En este sentido, tras la pandemia, la OCDE recomendó que los países miembros incrementaran su inversión en Atención Primaria en un 1,5% adicional de su Producto Interior Bruto (PIB), que, en el caso de España, representaría unos 15.000 millones de euros más.

"Resulta complicado conocer con precisión cuánto se invierte en Atención Primaria en las distintas comunidades autónomas, donde existen notables desigualdades entre unas y otras, y la mayor parte de la inversión continúa destinándose a los hospitales, a pesar de que la inversión debería centrarse en profesionales. Lo que si sabemos es que en el ámbito hospitalario se invierte un 41% más en personal que en Primaria", señaló Sergio Minué, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y coordinador del Centro Colaborador de la OMS para la Atención Primaria de Salud.

Por otro lado, los expertos señalaron que existe evidencia científica que demuestra que una Atención Primaria fuerte y resolutiva es más eficiente y contribuye a mejorar la equidad en el sistema sanitario. "No obstante, la situación actual, marcada por la elevada temporalidad laboral, las listas de espera y la pérdida de profesionales, compromete seriamente estos beneficios", destacó Beatriz González, catedrática de Métodos Cuantitativos en Economía y Gestión en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e investigadora en Economía de la Salud. Ante este escenario, hizo hincapié en "la necesidad urgente de reformar la Atención Primaria, abordando sus problemas estructurales".

Los "hermanos pobres" en el apagón general

Otro de los puntos tratados en la reunión fue la situación creada en Atención Primaria por el "apagón general" sufrido en España el pasado día 6 de mayo. Mientras los hospitales pudieron continuar su aparente “normalidad” gracias a los generadores electrógenos de que disponen, en Primaria, al no contar con ellos, la situación fue distinta. Centros sin luz, profesionales que debieron atender de forma precaria a los pacientes, que se acercaron demandando ayuda- no solo por enfermedad si no para recargar sus concentradores de oxígeno, sin que se les pudiera dar respuesta desde los centros- vacunas malogradas por esa situación, entre otros problemas.

Por ello, el Foro reclamó una dotación de grupos electrógenos en los centros de salud al igual que se ha hecho con los hospitales para que esta situación no vuelva a ocurrir y podamos seguir prestando una atención de calidad.