Esta es la reflexión viral de un camarero tras su último día en la hostelería: "Es un trabajo muy sacrificado, pero yo estoy muy orgulloso de haberlo hecho y lo dejo con cierta lástima"

El creador digital Daniel Lambea ha conmovido a las redes sociales con un vídeo reflexivo publicado en su perfil de TikTok (@daniel_lambea) tras completar su última jornada como camarero después de dos años y medio en la hostelería. En la grabación, que acumula decenas de miles de visualizaciones, Lambea expresa tanto su orgullo por el trabajo realizado como cierta nostalgia por abandonar una profesión que le ha permitido desarrollar habilidades imprevistas.

El joven explica que la hostelería le ha enseñado a lidiar con situaciones de estrés y tensión mientras gestionaba equipos de compañeros que terminaron convirtiéndose en amigos. "Este trabajo te da según qué habilidades que yo hace dos años y medio no me podía llegar a pensar que un camarero podría adquirir", reconoce en el vídeo, destacando el trato constante con clientes y la responsabilidad de garantizar experiencias agradables.

Reacciones que respaldan una profesión infravalorada

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, con usuarios destacando cómo este sector "enseña mucho sobre uno mismo y sobre cómo relacionarse". Varios comentarios aplauden la actitud positiva de Lambea: "Bravo por ti, siempre hay que quedarse con lo positivo, todo lo que vives tiene que ser para crecer y aprender".

La publicación también ha recibido testimonios de veteranos del sector, como una usuaria con 33 años de experiencia que confirma los sacrificios físicos y emocionales de la profesión pero también su valor formativo. Lambea cierra su reflexión afirmando que, aunque se trata de un trabajo sacrificado que mucha gente rechaza, él se siente "muy orgulloso" de haberlo ejercido.