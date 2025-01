Medios marroquíes, encantados con la "absolución" de Marlaska por el problema de las fronteras de Ceuta y Melilla

Medios marroquíes se muestran encantados tras las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en las que achacó a "problemas técnicos" lo que fue una negativa en rotundo por parte magrebí a aceptar la entrada de sendos transportes por las fronteras de Beni Enzar (Melilla) y el Tarajal (Ceuta) en lo que se presentó, por parte española, del ensayo de la apertura de las aduanas comerciales. Rabat se ocupó de dejar meridianamente claro que no ha llegado el momento, pero el Gobierno de Sánchez sigue con el mismo relato de los últimos tiempos de las cuestiones técnicas, que nunca se solucionan.

Los medios marroquíes recogían con indisimulada satisfacción las declaraciones de Marlaska en lasque atribuía la no entrada de los camiones a fallos técnicos y no "a obstáculos por parte marroquí". Lo que era patente, la negativa de Rabat, fue achacado a que las negociaciones en curso, desde hace mucho tiempo, no han culminado.

Recuerdan que todo sucede después de que el gobierno español anunciara la inminente apertura de los pasos fronterizos entre Marruecos y las ciudades de Ceuta y Melilla, según lo acordado desde la reunión de alto nivel entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y el rey Mohammed VI hace unos tres años. Un tiempo suficiiente para resolver detalles técnicos, salvo que existan otras razones, que es lo que realmente ocurre, aunque no se reconozca.