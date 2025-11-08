Medios marroquíes se indignan con Pablo Iglesias por pedir al Frente Polisario que intensifique la guerra contra Rabat

No ha pasado inadvertida a medios marroquíes la intervención del dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, en el programa "La Base", del canal La Red, en el que pedía abiertamente al Frente Polisario que intensifique la guerra contra Rabat. Afirmó que los saharauis no tienen otra opción que la lucha armada. "Nadie puede acusar a los saharauis de no haber recurrido al derecho internacional para defender sus derechos nacionales", subrayó.

La reciente intervención de Pablo Iglesias --recuerdan-- coincide con las declaraciones de varios simpatizantes del Polisario, en Europa y otros lugares, que piden al movimiento liderado por Brahim Ghali que se radicalice.

Como contrapunto esos medios recuerdan la declaración del ministro de Asuntos Exteriores, Naser Bourita: "Es fácil, desde Madrid o Estocolmo, abogar por la paciencia mientras se espera una solución mediante un referéndum. Pero si uno ha vivido en estos campos durante 50 años, no haría tales comentarios. Quieren que los saharauis sigan viviendo así durante otros 50 años".