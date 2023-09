Meritxell Batet renuncia a su acta de diputada y abandona la política

Meritxell Batet abandona la política. La que fuera presidenta del Congreso durante la pasada legislatura y cabeza de lista del PSC por Barcelona ha anunciado hoy que renuncia a su escaño y abandona la primera línea política. Batet lo ha sido prácticamente todo durante su larga trayectoria, de más de 19 años como diputada, ministra de Política Territorial durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez y en la última etapa como tercera autoridad del Estado, al frente de la Cámara baja.

"Me voy con el orgullo de haber servido a un proyecto colectivo que busca, por encima de todo, mejorar la vida de las personas y transformar la sociedad. Un proyecto al que me he entregado en cuerpo y alma y al que seguiré sirviendo allí donde vaya", ha señalado, a través de un mensaje en su cuenta en la red social X, antiguo Twitter.

Batet se ha mostrado convencida en el mismo mensaje de que "pronto habrá un nuevo Gobierno de progreso liderado por Pedro Sánchez que continuará con los avances y las reformas que la sociedad española necesita". "Ha sido un honor y un privilegio. Gracias, de corazón", ha concluido. La que dirigente catalana ya dio un paso al lado en plenas negociaciones para la Presidencia del Congreso en el mes de agosto y se descartó para repetir en el cargo. Su perfil tampoco contaba con el aval de los socios independentistas catalanes y finalmente se eligió a Francina Armengol, por tener mejor sintonía con los nacionalistas.

Batet deja la política tras ganar las elecciones en Cataluña, el PSC consiguió 19 escaños el pasado 23 de julio, un resultado clave para que el PSOE aguantara la posición en estos comicios y después de presidir el Congreso durante una legislatura muy dura, marcada por el cierre del Parlamento por la pandemia y ser diana de los grupos parlamentarios. Desde el PP, que acusaron a su Presidencia de "pucherazo" por el voto equivocado de Alberto Casero en la reforma laboral; hasta sus socios de Podemos, por la retirada del escaño al diputado canario Alberto Rodríguez. Varias fuentes consultadas apuntan a "motivos personales", dado que no existen discrepancias políticas con Pedro Sánchez ni con Salvador Illa, el primer secretario del PSC.