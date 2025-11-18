Mueren 90 guineanos en el mar cuando se dirigían a Canarias en un cayuco

Más de 90 ciudadanos guineanos han faallecido al naufragar un cayudo que se dirigía a Canarias, mientras que varias decenas fueron encontradas con vida en estado crítico, según fuentes guineanas citadas por medios mauritanos.

Cinco cuerpos han sido ya sepultados en Nuadibú y 52 supervivientes fueron trasladados a la frontera para recibir atención médica. Algunos de los heridos permanecen hospitalizados, y cinco de ellos se encuentran en cuidados intensivos. Para el presidente del Consejo Guineano en Mauritania, la gestión de esta crisis revela una profunda falta de coordinación diplomática.

Mauritania alberga una importante comunidad guineana, pero el acceso a los documentos administrativos sigue siendo particularmente complejo. Para renovar un pasaporte, los ciudadanos deben regresar sistemáticamente a Guinea, un procedimiento considerado engorroso y costoso.

Dada la gravedad de la situación, el Consejo Guineano en Mauritania solicita una intervención urgente de las autoridades de Conakry, específicamente para: mejorar la asistencia a los inmigrantes, establecer un consulado general en Mauritania, agilizar los trámites administrativos y apoyar a las familias de las víctimas y los supervivientes.

