Felipe VI reafirma el apoyo de España a Zelenski frente a la agresión de Rusia

El Rey Felipe VI ha mostrado el apoyo de España "en todos los ámbitos" al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ante la agresión rusa que no ha frenado su actividad desde que comenzasen las primeras bombas el pasado 24 de febrero de 2022. Reforzando su papel de Jefe del Estado, Felipe VI, ha cumplido con su deber y ha mostrado su apoyo en el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea.

Antes de acudir al Palacio de la Moncloa en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado que España movilizará 817 millones de ayuda militar a Ucrania para apoyar a los soldados ucranianos a luchar contra las oleadas, cada vez menos numerosas, de los soldados rusos.

En base a la información facilitada por Zarzuela y recogida por Europa Press, se ha producido un almuerzo que ha servido para "reafirmar el apoyo español a Ucrania en todos los ámbitos, diplomático, financiero y militar, por todo el tiempo en que sea necesario". Respecto a la buena relación entre la Unión Europea y Ucrania se han producido diversos avances en "un camino en el que se han realizado grandes progresos recogidos en un informe presentado el pasado 4 de noviembre.

De la misma manera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Su Majestad ha contado con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. La diferencia la ha marcado el embajador de España en Ucrania, Ricardo López-Aranda, que no ha estado en el Palacio de la Moncloa. Acompañando al líder de Ucrania, el encargado ha sido el jefe de la Oficina de Zelenski, Andriy Yermak.

Zelenski agradece el apoyo de España

Sin cambiar el discurso y con el mismo tono de agradecimiento que Felipe VI, el presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, ha expresado su agradecimiento a España "por su sincero apoyo a Ucrania en nuestra lucha contra la agresión rusa". Desde que comenzó la Guerra, el Ejército de España ha multiplicado su apoyo a España con más de 8.000 soldados adiestrados.

Además de ser la tercera visita del líder del Ejecutivo ucraniano a España, ha sido la cuarta vez que ha coincido con Su Majestad, el Rey de España. La primera en 2023 y la última el pasado mes de septiembre en la Asamblea General de la ONU.