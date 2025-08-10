Nueva noche difícil en Ceuta: cientos de menores tratan de cruzar a nado la frontera

Nueva noche difícil en Ceuta. La ciudad autónoma ha vuelto a ver en la madrugada de este sábado al domingo varios intentos de cruzar la frontera del Tarajal a nado, bordeando el espigón. Se trata de una de las formas más arriesgadas de intentar entrar a España, en tanto que los migrantes que prueban suerte lo suelen hacer en condiciones atmosféricas difíciles para minimizar que se les intercepte.

Ha sido El Faro de Ceuta el que ha informado primero este domingo de una nueva noche complicada en la que cientos de migrantes, en especial niños y adolescentes, han intentado echarse a la mar para tratar de superar el espigón del paso fronterizo y entrar en España. Agentes del Centro Operativo de Servicios (COS) y del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil han mantenido un operativo toda la madrugada para tratar de contener la oleada y minimizar la posible pérdida de vidas.

Por su parte, El Faro de Ceuta informa que también colaboraron autoridades marroquíes desplegadas en pequeñas zodiac y una patrullera en la que ha sido la "peor noche de presión en Ceuta".

No es tampoco la primera en lo que va de agosto: a lo largo de la semana pasada ya se registraron varios episodios, como el pasado lunes, en el que agentes de la Benemérita ya advirtieron de que este fenómeno -el de migrantes tratando de cruzar el espigón fronterizo a nado- se estaba intensificando este verano. También la misma semana pasada varios jóvenes trataron de cruzar la frontera con este método por segunda madrugada consecutiva.