Óscar Puente ve un "error" la visita de Sánchez y los Reyes a Paiporta

"Probablemente no era el momento más oportuno". Así de contundente se ha mostrado el ministro de Transportes, Óscar Puente tras la tensa jornada vivida en Paiporta (Valencia) donde la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y los Reyes ha resultado en momentos de máxima tensión. Una visita coordinada de manera conjunta entre el Gobierno y Zarzuela. La primera tanto del Rey como del propio líder del Ejecutivo. No era el día, recriminaban los valencianos que han respondido -un grupo- lanzando lodo, botellas y piedras a la comitiva de autoridades que visitaba el municipio.

El ministro ha reconocido en una entrevista en El Objetivo que "es posible que se haya errado en el cálculo", al organizar la visita a Valencia en el quinto día desde que la DANA devastara todo en la Comunidad Valenciana. Así, el ministro ha reconocido que "probablemente no era el momento más oportuno" . No ha querido el ministro responsabilizar a nadie porque "es una decisión que es responsabilidad de todos", ha dicho, en relación al Gobierno y a Zarzuela, quienes prepararon de manera conjunta la visita. "Es un error que no se ha hecho con mala voluntad, sino para trasladar el respaldo de instituciones", ha remarcado en la entrevista. El ministro asegura que en la visita "había la mejor de las voluntades" y ha reconocido que "nadie esperaba un recibimiento en el que se arrojan cosas".

Puente ha reflexionado sobre los momentos vividos en Paiporta llegando a comprender a los valencianso porque "hay mucha indignación" y "en algunos casos, una sensación de abandono", ha remarcado. "Los ánimos estaban muy calientes y a esto se le suma la actividad organizada de algunas personas pertenecientes a grupúsculos y a organizaciones de extrema derecha que se han sumado a la indignación de la ciudadanía y que han dado un paso más, que es el de la agresión y eso no es tolerable", ha denunciado el ministro. Estos actos, para el ministro, "no son tolerables en ningún caso", aunque ha defendido la indignación. "Hay que comprenderla, hay que comprender la rabia que siente la gente que ha perdido sus vidas o familiares" pero, dijo, es "inadmisible" la violencia.

Sobre los momentos vividos este domingo en Paiporta, donde, entre otras acciones, algunos de los presentes lanzaron palos a Sánchez y también su propio vehículo, el ministro de Transportes ha desvelado que hay ya personas investigadas. "Entiendo que hay una investigación cuando se usa la violencia. Creo que hay ya personas identificadas, pertenecientes a grupos de extrema derecha habituales causantes de desórdenes públicos. Imagino que eso estará siendo investigado por el Ministerio del Interior", destacó.