Sánchez recibirá a Zelenski en los próximos días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su homónimo ucraniano, Volodomir Zelenski se reunirán en los próximos días en la capital madrileña bajo unas fuertes medidas de seguridad que ya han comenzado sus operaciones para garantizar la seguridad de ambos líderes.

En este sentido, se trata de la tercera visita del líder de Ucrania a España. La última vez aprovechó para visitar el Congreso de los Diputados, donde realizó varias menciones a la Guerra Civil y al capítulo de Guernica. Su mención a la obra del pintor Pablo Picasso ha llevado a que el mandatario ucraniano junto con el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, visiten el Museo Reina Sofía para ver la obra que representa el dolor de las víctimas ante el bombardeo de la Legión Condor en la localidad de Guernica.

Fuera de sus declaraciones sobre la Guerra Civil y el impacto que tuvo en las obras pictóricas y la propaganda del bando republicano en el periodo bélico acaecido después durante tres años después del Alzamiento Militar contra la Segunda República, el presidente de Ucrania volverá a coincidir con Pedro Sánchez más de un mes después de su último encuentro. Enmarcado en Nueva York y durante la Asamblea General de Naciones Unidas antes del discurso del Rey de España, ambos mantuvieron una reunión para valorar la llegada de la paz entre Rusia y Ucrania. Zelenski agradeció a Sánchez la labor de España.

Desde el inicio de la agresión de Rusia a Ucrania, España se ha convertido en uno de los aliados que más han apoyado a Ucrania. En este sentido, España ha instruido a más de 8.000 militares ucranianos que posteriormente se han reincorporado a sus unidades para luchar contra la marea de soldados de Vladimir Putin.