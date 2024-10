Otegi ve "invertir en convivencia" la liberación de etarras y ataca a la Guardia Civil

Arnaldo Otegi ha defendido este lunes la liberación de presos de ETA como una "inversión en convivencia" y ha pedido a las autoridades "hacer un esfuerzo y entender" que es preciso resolver el "problema" que para él constituye que "haya presos políticos vascos", en referencia a los encarcelados de la banda terrorista.

El coordinador general de EH Bildu ha puesto al mismo nivel que "la memoria de las víctimas" el dar pasos hacia la excarcelación de etarras condenados como la forma de actuar "pensando en el futuro".

Así se ha pronunciado en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por EP en la que, además, se ha mostrado ha aprovechado para atacar a la Guardia Civil mostrándose contrario a que "se normalicen" actos como el desfile de la Guardia Civil el pasado12 de octubre por el centro de Vitoria, con motivo la Fiesta Nacional.

Ha justificado su posición contraria a que la Benemérita desfile en el País Vasco con los casos de miles de personas que -según él- "han sido torturadas, entre otras, por ese cuerpo policial" en la región".

Ha asegurado que un informe del Gobierno del País Vasco avala estas graves acusaciones que ha dirigido a la Guardia Civil y se mostró contrario a "la tesis de que eso construya convivencia".

Para el líder abertzale supone "normalizar lo que es innormalizable" y niega que sea beneficioso para la "convivencia" en la comunidad autónoma.

Niega un pacto con Sánchez para las liberaciones anticipadas

Otegi ha asegurado que no ha habido con Bildu una negociación para la aprobación de la Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que permitirá convalidar a los presos de ETA las penas que cumplieron fuera de nuestro país y, por tanto, salir antes a la calle.

"Negociación no ha habido, lo que ha habido es la transposición de una directiva europea a la que el PP en su día incorporó una enmienda tramposa en la que hacía una excepción con los presos vascos", defendió.

Al mismo tiempo, apuntó a que, bajo su óptica, "lo que se ha hecho ahora es corregir esa situación" a través de una enmienda presentada por Sumar.

Además, ha afirmado que "no se le rebaja las penas a nadie", porque "se van a tener en cuenta en el cómputo con tiempo pasado en cárceles, fundamentalmente francesas". Otegi ha preguntado de manera retórica "qué tipo de favor hace a la convivencia" que en las cárceles "siga habiendo presos en el 2050".

Ha insistido en que Bildu en el tema de los presos de ETA no ha estado "en ningún caso" en negociación alguna con el Gobierno o el PSOE.

"Yo nunca he hablado de este tema con nadie. Bueno, ya sé que nadie me cree, pero lo tengo que decir, porque es la verdad. Yo no he hablado con nadie del Partido Socialista sobre este tema", zanjó al respecto.