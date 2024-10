Page confirma en persona a Sánchez su rechazo al cupo catalán: "La economía no se puede trocear en 17"

Dos horas completas de reunión. Era la más espedrada de la jornada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Moncloa, seis años después de la primera vez desde la llegada del primero a Moncloa en 2018 y después de que la relación entre ambos se haya enraizado debido a los pactos del Gobierno con los partidos independentistas en la actual Legislatura.

El barón manchego ha sido el socialista más crítico al respecto y justo un día antes había ya tildado de "lamentable" el "espectáculo de permanentes cesiones y chantajes a los que se está sometiendo la política española", después de conocer el pacto entre el Gobierno y Bildu para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana.

En la reunión en Moncloa, el presidente manchego asegura haber transmitdo "lo mismo que habla" en cualquier foro. "No me busquen en un conflicto institucional o falta de respeto", ha advertido, para después confirmar que su rfegión se opondrá a que "la riqueza en vez de distribuirla entre todos se empiece a dividir o computar por territorios". Ha advertido de que la riqueza de cada comunidad no es propia, sino "de todos" y que una "suerte de diecisiete riquezas" no solo "no es el modelo constitucional, ni de un Estado Federal que defiende la izquierda, contraviene los principios más elementales de la equidad y la igualdad".

El presidente regional, eso sí, reconoce no haber recibido más explicaciones sobre el acuerdo entre PSC y ERC, y advirtió a Sánchez de que es "contrario a los principios de la izquierda y supone "dar vuelta por completo al modelo constitucional y federal" y "contraviene los principios más fundamentales de la equidad y la igualdad".

El presidente incluso advirtió de que País Vasco y Navarra "deberían sentirse amenazadas por las pretensiones de los catalanes" porque "una excepción puede ser entendible pero no sería entendible tirar de la cuerda para que se rompa". Page ha propuesto al presidente que desista del documento firmado entre el PSC y ERC para que haya como alternativa un documento que salga de un debate "multilateral entre todas las comunidades autónomas" con el que pretende "intentar cuadrar el círculo".

Tras la reunión mantenida en el Palacio de La Moncloa, ha dicho en rueda de prensa que el modelo de financiación a aplicar sea "multilateral, entre todos, sin regímenes especiales más allá de los que marca la Constitución".

