Page: «El resultado electoral es diabólico para gobernar en España»

Hace apenas unos días, Emiliano García-Page, el líder del Ejecutivo de Castilla-La Mancha declaraba ante los medios y suscribía en su cuenta de Twitter que «soy demócrata incluso antes que socialista, lo que significa, en primer lugar, el respeto a lo votado por la ciudadanía y, en segundo lugar, cumplir las normas. También las de los propios partidos políticos. El transfuguismo no va conmigo». Ahora, Page va más allá y manifiesta la gran inquietud que le suscita el actual escenario político. El resultado electoral de los comicios generales del 23J no deja mucho margen de maniobra y no lo pone nada fácil para gobernar en España, especialmente después del recuento de votos de los españoles que residen en el extranjero.

Tras conocer el resultado del voto CERA, que ha otorgado un escaño más al Partido Popular y obligaría a Pedro Sánchez a explorar un apoyo explícito de Junts para conseguir ser investido y repetir al frente del Ejecutivo, Page ve cómo el panorama político se complica aún más. La situación es todavía más compleja y difícil de resolver. El político ha asegurado que el resultado electoral ha terminado por ser «diabólico para la gobernación y convivencia en España».

El presidente regional y secretario general del Partido Socialista en esta Comunidad Autónoma manifestó ayer –en declaraciones a Ep– su preocupación por el hecho de que se asuma «con normalidad» una dialéctica de «bloques» en España, al tiempo que ha considerado que el PSOE es un partido «con metabolismo incluyente», pero avisando de que en el Congreso de los Diputados habrá «muchos partidos excluyentes», bien por su «ideología radical», o bien por sus ansias «separatistas».

Según Emiliano García-Page, el Partido Socialista no va a estar dispuesto a asumir el Ejecutivo nacional a toda costa. «El PSOE no va a tener ansiedad por gobernar, no va a hacerlo a saldos, o a cualquier precio», dijo ayer el líder del Ejecutivo castellano-manchego. En todo caso, Page sí se mostró «esperanzado» por el futuro de las políticas sociales en el país si Pedro Sánchez llega al Gobierno, sin dejar de lado su «preocupación» por la cohesión de España.

Con todo, argumenta que los partidos políticos siempre «deben de estar al servicio de la Constitución», y no «la Constitución al servicio de los partidos».

Por ello, el político castellano-manchego rogó «dejar a salvo la soberanía de todos los españoles» y la «ausencia de privilegios» en otros territorios durante las conversaciones para facilitar la investidura y destensar el actual clima político.

Entre tanto, el PSOE sigue «rascando» para tratar de tener más holgura en las negociaciones. La formación solicitó este domingo a la Junta Electoral Provincial de Madrid que se revisen los 30.302 votos nulos de las generales del 23 de julio, ya que «la diferencia entre PP y PSOE es tan pequeña que creemos que hay que ser lo más garantistas posible y que ningún voto se pueda quedar fuera por no hacer un pequeño esfuerzo más», declararon.