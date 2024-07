El PP recalca a Sánchez que no colaborar con la justicia "le hace más sospechoso que nunca"

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se acogiera este martes a su derecho a no declarar ante el Juez Juan Carlos Peinado, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido al jefe del Ejecutivo el hecho de no colaborar con la Justicia ni dar explicaciones por la corrupción "le deja en muy mal lugar y le hace más sospechoso que nunca". El portavoz de los populares ha lamentado también que este curso político se cierre con la corrupción que acorrala al Gobierno, al PSOE y al entorno más cercano de Sánchez, al tiempo que señala que "España no se merece un Gobierno que mienta ni que robe". "Se acabó la huida hacia adelante", subrayó.

También ha recriminado a los portavoces socialistas que no expliquen las actuaciones de Begoña Gómez pero miren al juez "hasta el DNI", a la vez que reprocha a los socios del Gobierno que hayan pasado de "ser implacables contra la corrupción a ser impasibles".

El portavoz de los populares ha ironizado con lo que para Sánchez es "colaborar con la justicia": escribir una carta al juez diciéndole cómo tiene que hacer su trabajo, no responder a sus preguntas, terminar la no-declaración, utilizar a la Abogacía del Estado, querellarse contra el juez Peinado. "Va a despropósito por día", ha escrito en sus redes sociales.

Fuentes del grupo parlamentario popular han apuntado a que, después de no haber querido declarar, Sánchez está cada vez más abocado a ser citado por la comisión de investigación del Senado creada en marzo tras el conocimiento del "caso Koldo" y otros casos de corrupción relacionados con contratos de material sanitario de la pandemia. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya garantizó ayer que Sánchez dará explicaciones en la Cámara Alta.