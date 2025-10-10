Pablo Iglesias estalla contra María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Que se lo den a Adolf Hitler"

"Se lo podrían haber dado directamente a Trump o a Adolf Hitler". Con estas palabras el expresidente de Podemos y cofundador de la organización liderada por Ione Belarra, Pablo Iglesias, ha restado importancia a la reputación del premio Nobel de la Paz que ha recibido la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado.

Sin tiempo para respirar y asimila la decisión de los jueces, el antiguo mandatario de Podemos, no solo ha criticado la decisión, si no que ha propuesto, de manera irónica, al presidente de Rusia, Vladimir Putin o su homólogo de Ucrania, Volodomir Zelenski.

De la misma manera, ha acusado a Corina Machado de haber dado un golpe de Estado en su país ante la represión que sufre Venezuela o el fraude de las últimas elecciones realizadas bajo la tutela del líder bolivariano, Nicolás Maduro. "La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. Si ya total…", ha mostrado en un mensaje en sus redes sociales.

Fuera de las reacción de Pablo Iglesias y diversos sectores de la izquierda que no contaban con la candidatura de la María Corina Machado, también ha sido una sorpresa para la líder de la oposición en Venezuela que se encuentra en el exilio debido a la orden de captura ejecutada por el jefe del Ejecutivo, Nicolas Maduro. "Estamos en shock de alegría... ¿Qué es esta vaina?", reza la pieza audiovisual compartida en las redes sociales de una conversación entre el Presidente de la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia y Corina Machado.

Podemos brama contra la victoria de María Corina Machado en el premio Nobel de la Paz

No solo el profesor interino de la Universidad Complutense, ha restado credibilidad al resultado del Premio Nobel de la Paz. A través de la misma plataforma en una jornada sin Pleno en el Congreso ni actos reseñables en sede parlamentaria, la actual líder de Podemos, Ione Belarra, ha señalado que la decisión del jurado aumenta el "grado de desprestigio que están viviendo en estos años las instituciones internacionales". Para cerrar su declaración señalando que el galardón lo han decidido "golpistas y criminales de guerra".

Sin un cambio de rumbo y reincidiendo en la idea de restar importancia a la decisión de Comité Noruego del Nobel, la Secretaria Internacional de Podemos y Coordinadora General de la marca catalana de la formación morada, María Teresa Pérez, ha puesto en duda el prestigio de las instituciones internacional y ha señalado que los jueces son "árbitros imparciales con el ansia de la extrema derecha de sorber su capital simbólico" en un proceso poético y terrorífico. Por su parte, el antiguo portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que María Corina Machado "lleva años intentando dar un golpe de Estado para acabar con la paz en Venezuela gracias a métodos violentos".

Aunque se haya pedido el premio de manera repetida por su "cortina de humo" con Palestina y el aumento de la tensión con Israel, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha reaccionado ante la decisión del organismo internacional.