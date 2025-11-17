El podcast de Carmen Morodo: Mazón: aquí no hay machismo, sino mentiras

La subdirectora de LA RAZÓN, Carmen Morodo, analiza la dimisión de Carlos Mazón y sus comparecencias tras la comisión de la DANA y posteriormente en el Congreso de los Diputados. "El Congreso ha sido el marco que el presidente de la Generalitat (hoy en funciones) fue el presidente ausente durante la DANA, porque lo que tenía entre manos le pareció más urgente que lo que le estaba pasando a los valencianos", explica.

Morodo cree que hay dos claves a remarcar: "Confirma que estuvo en todo momento en contacto con Salomé Pradas, es decir, que si hubo esa conexión, tenía la información". "Porque información no faltó sobre esas trágicas horas". "En cualquier otro país esto derivaría en un juicio por los daños no solo materiales, sino también humanos", afirma, añadiendo que en España "los políticos están protegidos".

"Aquí es prácticamente que eso ocurra, y desgraciadamente somos demasiado condescendientes con esas responsabilidades, porque nos basta con un desgaste político o una dimisión". Por otro lado, explica que la segunda clave fue que "tomó la decisión en un momento de máxima urgencia de prescindir de sus escoltas". "Eso quiere decir que quería evitar sus responsabilidades".

"Su escudo es que hay machismo cuando se le pregunta porque se ataca a la periodista con la que estuvo comiendo ese día. No, no hay ningún derecho a la intimidad en una situación como esta, y valorando los hechos, estoy en mi derecho de pensar que los dos se compincharon para no decirnos la verdad, y que se han estado tapando mutuamente durante demasiado tiempo".