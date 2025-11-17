Dolset sitúa a Antonio Hernando en su reunión con Leire y Cerdán en Ferraz

Leire Díez ha confirmado al juez que la investiga que se reunió con Santos Cerdán, entonces "número tres" del PSOE, en abril de 2024, justo el mes en que se imputó a la mujer del presidente del Gobierno, según trasladan a LA RAZÓN fuentes conocedoras del caso.

El empresario Javier Pérez Dolset, por su parte, ha revelado en sede judicial que estaba presente Antonio Hernando en, al menos, una de esas dos reuniones, celebradas "arriba" en la sede central de la calle Ferraz.

La exmilitante socialista explicó, ante el magistrado, que conoció al que era secretario de Organización de Ferraz en aquel encuentro y que fue una periodista cercana a ella, Patricia López, quien consiguió que se vieran.

La versión que Díez ofreció en su declaración de este lunes va en línea con la que ha venido siendo estrategia de defensa. "Por la documentación de (José Manuel) Villarejo entendimos que el PSOE podía ser víctima de alguna de esas operaciones". De las que dirigió el excomisario de Policía Nacional y que se investigaron en el marco del "caso Tándem" que se instruyó en la Audiencia Nacional.

"Igual que se había hecho con otros partidos y personas, se quería dar esa información", afirmó la conocida como "fontanera", apuntando a que esta fue la razón por la que se reunió con Cerdán.

En ella también estuvo -según Díez- el empresario Javier Pérez Dolset, que también esta siendo investigado en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por tráfico de influencias y cohecho.

Díez ha comparecido durante más de una hora y solo ha contestado a su abogada, a la fiscal y al magistrado Zamarriego. No ha contestado a ninguna pregunta que le ha dirigido la acusación popular.

Tal y como refleja el audio de la reunión en la que habría intentado sobornar al fiscal Ignacio Stampa, la "fontanera" se presentó ante este miembro del Ministerio Fiscal como "la mano derecho que nunca aparecerá" de Cerdán, dado que en un primer momento Luis del Rivero (ejerciendo de intermediario) le dijo que quería verle el propio secretario de Organización socialista.

Díez aseguró, asimismo, al fiscal -que en secreto le grababa- que era "la persona que ha puesto el PSOE para qué hay detrás de todo esto" en referencia a las distintos procedimientos judiciales que comenzaban a salpicar al entorno personal y político de Pedro Sánchez.

En este mismo sentido se expresó Dolset, el empresario reveló que el jefe del Ejecutivo mandó "limpiar, caiga quien caiga" la Unidad Central Operativa (UCO) -al cargo de las pesquisas de casos como el de su esposa o el de David Sánchez-, la judicatura y hasta el Ministerio Público.

En marco de las presuntas maniobras investigadas, se vio, de igual forma, con el comandante de la Guardia Civil imputado en el "caso Koldo", Rubén Villalba; con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior durante el mandato de Mariano Rajoy, y supuestamente ofreció al fiscal José Grinda, a través del periodista Pere Rusiñol (ahora imputado), un destino en el extranjero, si ofrecía informaciones negativas de su jefe en Anticorrupción, Alejandro Luzón.