Podemos asegura que Sánchez se encuentra "atrincherado" por la corrupción y que la legislatura está "finiquitada"

Las grietas entre el Gobierno y sus socios ante el final del curso político son cada vez más palpables. Desde Podemos, a través de la figura de Pablo Fernández, se ha valorado que la legislatura está "finiquitada" asegurando que no esperan "absolutamente nada" de las propuestas de Sánchez ni de su formación política para aprobar los PGE.

En este sentido, antes del balance del representante socialista, Fernández ha asegurado frente a las preguntas de los medios de comunicación encuadrados en el Congreso de los Diputados que "lo único que le interesa ahora mismo a Sánchez es seguir en el poder y seguir en la poltrona"..

"No esperamos absolutamente nada de esta comparecencia más allá de que Pedro Sánchez va a volver a mentir. Mentiras para tapar la corrupción, mentiras para tapar el régimen de guerra y el rearme en el que nos ha metido este gobierno. Política de titulares, titulares vacíos que lo que pretenden es ocultar ese vasallaje de España y de la Unión Europea a los Estados Unidos y mentiras para tapar la corrupción flagrante que asola al PSOE", ha sentenciado con un dureza el representante de la formación morada.

El PSOE incumple el mandato constitucional al gobernar sin PGE

Antes de que el presidente del Gobierno valorase que tras varios años sin Presupuestos Generales en el mes de septiembre comenzará una ronda de consultas para cumplir con la legislación vigente, Fernández ha arremetido contra la política del "y tu más" y ha acusado al Ejecutivo de incumplir el mandato constitucional al gobernar sin presupuestos.

"El hecho de que no presente o que no haya avisos de que presente los presupuestos generales del Estado, yo creo que revela y demuestra que ahora mismo no tiene ningún interés en solucionar los problemas de la ciudadanía, que el único interés que tienen es continuar en el poder al precio que sea", ha repetido para afianzar su crítica al Gobierno.

Por su parte, durante su intervención el Presidente del Gobierno no ha mencionado a la formación morada y se ha centrado en refrendar los apoyos de sus socios claves, antes de desear un verano relajado y sin actualidad política.