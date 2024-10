Podemos exige a Sánchez que declare el "estado de alarma" tras la DANA

La coordinadora general de Podem en la Comunidad Valenciana y portavoz adjunta de Podemos, María Teresa Pérez, ha solicitado hoy formalmente a Pedro Sánchez “que declare el Estado de alarma y tome el control de la situación” tras las consecuencias del temporal en Valencia y después de que las autoridades hayan elevado ya a 105 las víctimas mortales tras la DANA.

El partido morado exige, además, aprobar “un real decreto ley urgente con un escudo social que permita tomar medidas concretas que protejan a la ciudadanía”. La portavoz morada reclama que el decreto incluya “ayudas urgentes de reconstrucción y enseres para las familias afectadas, sanciones ejemplares para las empresas que obligaron a sus trabajadores a ponerse en riesgo, la expropiación temporal de los pisos turísticos para ponerlos disposición de las personas que necesitan ser realojadas temporalmente en otra vivienda y ayuda psicológica especializada”. El Gobierno debe garantizar, según Podemos, que no se produzcan movimientos por Valencia y es por eso que reclama a Sánchez la declaración del estado de alarma.

Pide Podemos, además, obligar a la industria hotelera de poner a disposición de los afectados por el temporal camas, o los propios pisos turísticos. También un fondo de contingencia de ayudas económicas para las personas afectadas y solicitar a la Unión Europea la intervención del Fondo de Solidaridad comunitario. Coordinación estatal de todos los recursos estatales, autonómicos y municipales, también engloba las peticiones de Podemos para hacer frente a la situación.

Además, el partido morado pide explicaciones a la comunidad autónoma al entender que no se ha actuado en tiempo. "No han actuado con la diligencia necesaria ni recibieron la información necesaria, pese a los avisos metereológicos". "La Generalitat valenciana decidió restarle importancia", ha lamentado. "Se echan balones fuera", critica, entre el Gobierno central y la Generalitat valenciana. "Ahora vemos cómo se echan balones fuera y se pasan la pelota unos a otros. El Gobierno de la Generalitat culpa al Gobierno de España y viceversa. Hoy irán unos y otros a hacerse la foto, pero los valencianos merecemos una respuesta política a la altura". Según la portavoz, las muertes "eran evitables". Finalmente, Pérez ha reclamado “una respuesta política a la altura”, porque “aunque una DANA es natural, la gestión es política, y es difícil imaginar una gestión mas nefasta que la de esta ocasión”. “Hay que decirlo claro. Eran muertes evitables, no iban a morir igual”, ha concluido.