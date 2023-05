Podemos quiere obligar a los bancos a rescatar a las familias que no puedan pagar sus hipotecas por las subidas

Podemos continúa de lleno en la ofensiva legislativa de cara al fin de campaña. Los morados siguen explotando un nicho clave electoral, todo el relativo con la vivienda y su lucha contra los bancos y las subidas de las hipotecas a causa de la del Euribor. El partido toma ahora una nueva iniciativa en un momento clave, en la recta final de campaña y antes de que se produzca la revisión de hipotecas en el mes de junio.

Con el objetivo de que no sean los ciudadanos los que tengan que hacerse cargo de estas subidas si no pueden, el partido anuncia la creación de un fondo que rescate a las familias que no puedan pagar las hipotecas por los altos precios elevados debido a la crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania. Para contrarrestar la subida de los tipos de interés, los morados quieren obligar a los bancos para que asuman a través de la creación de un Fondo de Responsabilidad Social estas subidas de los tipos de interés de las hipotecas.

El partido ha anunciado hoy la creación de la ley de responsabilidad social del sistema financiero a través de la cual las entidades financieras estarían obligadas a realizar aportaciones en un fondo de responsabilidad social a través de cuotas de carácter compensatorio. De esta manera, según explican fuentes de Podemos se lograría la devolución del rescate bancario de 2008. Este fondo serviría para “resarcir” a la sociedad por el rescate a la banca, con el fin de que lo asuma el conjunto financiero como “responsabilidad económica” y también para “financiar” el rescate a las familias que no puedan pagar la hipoteca. "Hay que tomar medidas para que se evite una oleada de desahucios masivos", reflexiona un dirigente de la dirección de Podemos.

Podemos analiza que la subida de los tipos de interés provoca un incremento masivo de impagos de préstamos hipotecarios y créditos al consumo, lo cual ha motivado al partido a proponer medidas antiinflacionarias de protección a las familias. El hecho de las próximas revisiones anuales de las hipotecas en el mes de junio hace que los morados insistan en medidas estructurales para frenar los efectos a la economía doméstica. Este fondo se trataría de una suerte de "seguro" para la sociedad con el fin de evitar los desahucios. Un fondo dirigido por una comisión gestora y por el Banco de España con unos criterios específicos de aplicación. Serán estas entidades las encargadas de establecer la fórmula de cálculo de dotación del dinero para este fondo por parte de las entidades bancarias. Para esto, se establecerán criterios como el tamaño del banco, de la cartera de clientes, riesgo crediticio y una previsión o estimación de posibles contingencias y externalidades negativas del sector financiero.

En la proposición de ley que registrará el partido en el Congreso de los Diputados se establece también la limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario. Esto sería regular la responsabilidad del deudor al importe del bien hipotecado, es decir que el hipotecado solo con entregar su vivienda al acreedor ya de por saldada su deuda, la llamada dación en pago que aplican algunas entidades de manera voluntaria. El partido también pide establecer el derecho de tanteo y retracto por parte del deudor antes de que las entidades financieras puedan vender la deuda a otros bancos. Es decir, el fin es evitar que el banco pueda vender a un tercero el crédito hipotecario si el deudor puede pagar el importe por el que se ha cedido el crédito con intereses al nuevo acreedor.

El partido también quiere regular la cláusula que se firma en los contratos hipotecarios, la "Rebus sic stantibus", que es la figura que está presente en los contratos y que obliga a mantener el pacto vigente en sus términos siempre que se mantengan las condiciones de cuando se estableció. Los morados quieren que esta cláusula pueda modificarse cuando un contrato no pueda cumplirse por circunstancias sobrevenidas como crisis económicas o sanitarias. En ese momento, se renegociarían los contratos. El partido quiere que esto se regule por ley, es decir que se establezcan soluciones obligatorias a las entidades financieras.