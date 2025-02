Podemos vincula la unidad en la izquierda a que el PSOE integre en sus filas a Sumar

La izquierda alternativa al PSOE vuelve a dar señales de colapso tan solo con nombrar la palabra «unidad». Hay ahora mismo una olla a presión en este espacio al darse cuenta de que han vuelto a errar al no dar solución al elefante en la habitación, del cual son conscientes desde hace meses. Ahora mismo, si Pedro Sánchez decide activar el botón nuclear –el adelanto electoral– Sumar y Podemos continúan sin haber encontrado la fórmula mágica para conseguir una reunificación del espacio que les vuelva a situar por encima del 15%. Sin acercarse a este porcentaje, no hay posibilidad real de que la izquierda pueda volver a gobernar. Ya el 23J, cuando Sumar se dejó 500.000 votos respecto al 2019, cuando el espacio se presentó bajo la marca de Unidas Podemos. Ahora mismo, Sumar cae al 6% en intención de voto y Podemos se encuentra entorno al 4,7% según la encuesta de NC Report para LA RAZÓN.

Y la antesala de este momento, el de pensar en la reconfiguración del espacio ante un "plausible" adelanto electoral, ha llegado. Podemos atribuye al presidente del Gobierno una operación para unir a la izquierda con el objetivo de querer organizarla por si finalmente opta por adelantar elecciones generales ante la difícil aritmética y situación judicial que rodea al Gobierno. «El debate de la unidad dentro de la izquierda, que estamos viendo en los últimos días, emana del PSOE y del presidente», defiende la secretaria general morada, Ione Belarra. En Podemos ven a Sánchez en una posición «enormemente débil» y por eso creen que el PSOE busca colocar el foco en el debate de la unidad en su izquierda para evitar a toda costa candidaturas enfrentadas en unas hipotéticas generales, lo cual no solo les penalizaría a ellos, sino al propio Sánchez. "Creo que Pedro Sánchez, que es un político de raza, quiere tener todos los escenarios disponibles a su alcance. Eso significa tener la posibilidad de pulsar el botón rojo del adelanto electoral en cualquier momento, y para eso saca adelante este debate sabiendo muy bien cuál es su apuesta", reflexionó la líder morada.

Ante este planteamiento, los morados rechazan que el PSOE les diga cómo tienen que organizarse. Sumar, sin embargo, sí ha seguido esta consigna y lleva semanas, con Yolanda Díaz como promotora, tendiendo la mano a los morados para reeditar la coalición del 23J.

Pero la formación de Ione Belarra no está por la labor de facilitar este camino, por el momento y tampoco de ponérselo fácil a Díaz. Los morados quieren, todavía, exhibir fortaleza y demostrarla ante la militancia. Es por eso que Belarra y Montero iniciarán una ruta para "poner en pie a la izquierda" y recuperar músculo electoral, mientras que en Sumar, Díaz todavía no desvela si se presentará como candidata en unas futuras elecciones. De hecho, fuentes moradas, de cara a esta invitación del PSOE a "reconciliarse", instan a Pedro Sánchez a «absorber» en sus propias filas a algunas partes de Sumar, en referencia a la vicepresidenta, con la que no ven oportunidad de ningún tipo de acuerdo. Creen estas fuentes que son ellos quienes si quieren colaborar en la recuperación de la unidad en el esapcio, deberían integrar en sus filas a una parte de Sumar. En el partido reconocen que si hay puentes de entendimiento con otros sectores del espacio, como por ejemplo con la Izquierda Unida de Antonio Maíllo, que ya ha lanzado puentes para recomponer el espacio.

Esta es una reflexión que ya lanzó antes Irene Montero. «Ojalá que el PSOE se haga cargo de los restos de sus operaciones para acabar con Podemos», señaló. La exigencia se oye cada vez con más fuerza en estos entornos, y coloca al líder socialista en el foco, puesto que Sánchez apuesta por Díaz como líder de este espacio frente a un Podemos con el que ya convivió en Moncloa y del que siempre se han quejado en su gabinete del "ruido" de Podemos.